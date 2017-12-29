《科学大家》|80后数学家许晨阳的“开挂人生”

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专访 | 许晨阳 北京国际数学研究中心博雅讲席教授，2017年未来科学大奖-数学与计算机科学奖获奖者

2017年10月29日，许晨阳获得了未来科学大奖数学与计算机科学奖，提到一百万美元的奖金时，他当即表示：“奖金我一定拿出一部分设立一些专门针对年轻人的奖。”这位出生于1981年的北大高材生，从事基础数学核心领域代数几何方向的研究，在高维代数几何领域取得一系列突破性的成果，成为代数几何方向的青年领军数学家，《人民日报》更是毫不吝惜的称其为“开挂的人生”，的确，这样的人生在很多人看来是遥不可及、天赋使然，而许晨阳却认为“有天赋的人是极少数的，对于大多数人来说，从事数学研究确实需要比较高的智商，但最重要的还是专注和坚持”。

数学是一门枯燥的学科，如何才能培养对数学的兴趣？许晨阳说，“人要克服对数学恐惧的心理，那么很多事情其实没有那么可怕。”越是抽象枯燥的领域，越需要兴趣的支撑。许晨阳描述他在工作中的某些灵感迸发的瞬间时表示“有那么一个瞬间，突然恍然大悟，内心是狂喜的，我感觉到整个世界为我歌唱，而我身边的人却从我身上看不到任何的变化。”

感受灵感迸发狂喜的同时，许晨阳也给了学子们一个忠告“我们不希望那么多人盲目的投身数学研究，我希望那些对数学感兴趣又是很聪明的人，不要轻易放弃自己的这个特长。”

2012年，北京大学设立了一个特别的机构——北京国际数学研究中心，在普林斯顿大学、麻省理工大学等顶尖学研机构已经小有名气的许晨阳回到母校，担任北京国际数学研究中心的副教授。他希望凭借自己多年的积累和天赋，在这个良好的学术氛围中，为中国数学领域的进步贡献一份力量。许晨阳信奉“能力有多大，责任就有多大”，他认为：“人类并不是每个人都有数学天赋的，但是这个天赋降到你的身上，你就要对得起这个天赋。”

在未来论坛的演讲及多次采访中，许晨阳多次提到对母校的感谢。“我很感激这样的环境，这里的氛围很好。”北京国际数学研究中心引入了西方名校的办学理念，一切都是按照数学发展的规律和国际惯例来做的。在这里，年轻人从临时性的助理教授做起，合同期6年，6年内有且只有一次终身教职评定机会，这对所有人来说都是一个巨大的挑战。许晨阳在回国的次年破格升任教授。他说：“我更适应新体制，新体制减少了行政干预科学研究的可能，大家建立科学共同体，关于数学方面的很多决定应该由科学家来做。”

开挂的人生也总有卡壳的时候，许晨阳说，“数学研究是一种创造性劳动，总有那么一段时间，你无法创新、无法突破了，这个时候我会听听音乐、看看电影放松自己，另外，指导学生解开一个难题，也是一件排解自己的方式。”

在过去的五年中，许晨阳的抱负得到了施展，目前，许晨阳已完成30篇论文，有24篇已经在国际著名数学杂志上发表，其中6篇发表在四大国际顶尖数学期刊上，他的大部分工作成果是在回国后取得的。

在学术生涯到达了一个顶峰的时候，近日，许晨阳决定接收麻省理工学院数学系的邀请，重回美国。他给出了两个理由，“第一，麻省理工学院是全球顶尖学府，数学作为一门学科，不仅要埋头做研究，还要与国际同行多交流，我希望从中得到一些启发和借鉴。第二，不管在哪里，我做出来的工作，都会被别人看做是一个中国人做出来的工作。”

对中国的数学发展，许晨阳很有信心，他说：“这几年，国内的数学研究的环境肯定是向着好的方向发展，整体来看，人才都是从国外向国内流动的，这说明我国的科研水平提高了，和美国等发达国家的差距正在缩小。”

访谈：1、 你之前提到回国的愿望是帮助国内建立数学的派系，那么这几年，国内的代数几何在世界数学界的影响力怎样？

代数几何是一个很主流的学科，这几年，我们看到越来越多的年轻人回来了，种子已经撒下去了，就等着他们慢慢成长为这个方向上的Leader，我们研究的平台和现状比五年前好很多，我们现在一次论坛会议，参会的人有很多，而且是那种在这个领域有很多建树的人。

2、你以前就任职于麻省理工学院，五年前回国，现在又要重回麻省理工学院，是出于什么考虑？

麻省理工毕竟是全球顶尖的学校，有国际化的学术氛围，我们中国的数学研究也需要有一些与国际数学的结合，我希望能够帮助国内数学有一定的发展。而且我认为我不管在哪里，我做出来的工作，别人都会把我当做一个中国人做出来的工作，不管是美国还是在中国，我的工作状态都是一样的。

3、很多人认为国内的数学研究的环境不尽如人意，您怎么看？

这几年，国内的数学研究的环境肯定是向着好的方向发展，不管是资金的投入还是人才的引进，而且整体趋势来看，人才还是从国外向国内流动的，这说明我国的科技水平提高了。美国以往从来不去别的国家挖人，现在已经要从巴西等国家挖人，这在以前是没有过的。

4、和美国的学术机构相比，国内还有哪些需要完善和提高的地方吗？

我觉得，科学家的这种工作，应该减少行政领导，大家建立科学共同体，关于数学方面的很多决定应该由科学家来做，而不是由行政领导来做。

5、 现在国内孩子从小学就开始学习奥数，你觉得这样做有必要吗，奥数到底有什么用？

对一些有兴趣的孩子，学习奥数对他的思维有帮助，但是，不应该大家都去学奥数。一般孩子把课堂作业完成好就好了，奥数不应成为我们教育的基础的一环，而是提供一种选择。

6、 数学家最重要的素质是什么？

首先是智商和天赋，另外最重要的是专注和坚持，有天赋的人是极少数的。

7、 现在，人工智能和大数据领域非常火，也有很多新的应用，有人说人工智能会取代人类的工作，您怎么看？

目前为止，在我们的理论数学的研究中，还没看到它立即产生什么影响，数学家这个职业失业是比较靠后的。那么在不远的将来计算机做不了证明，但是可以做检验证明，也许将来写完证明后放在计算机里去就可以证明。

8、 有一天你做不出新的东西来，是否会有恐惧？

每一个从事创造性劳动的人都会有这样的恐惧，我觉得上课是一个很好的排解，我指导下学生帮助他们，让我觉得是在做一件很有意义的事情。

9、 在培养数学兴趣方面您怎么理解？

人要克服对数学恐惧的心理，那么很多事情其实没有那么可怕。

10、 理论数学不适合做实验的，那么，你平时的工作状态是什么样的，是不是要几个小时一动不动的思考问题？

我们一方面要自己思考，也需要很多交流，这是有合作关系的交流，有时候还要去开会，去听一些国际同行的观点和最新的进展，看能不能有一些启发。比如走路的时候没准是新的想法更多，因为没有电脑没有手机。

11、 现在报考大学选择专业的时候选择数学专业的人越来越少？

数学方面，我们不希望那么多人投身进来，但是我们希望那些对数学感兴趣又是很聪明的人从事数学研究。大家学数学是因为喜欢数学，而数学里面还是基础数学更有意思。我并不担忧这个现象，但是很多人过早的从事应用数学，我劝告，你要在不明确喜欢什么之前多做一些基础数学方面的积累，因为基础数学随时都可以转到应用数学，而应用数学很难转到基础数学。

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