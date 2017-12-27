2017年最冷科学知识Top10：说脏话能让人更强壮

来源：蝌蚪五线谱

小伙伴们

2017年马上就要过去了

想想自己去年许下的愿望

是不是又凉了呢？

我这是在帮你们“热身”

因为接下来更“冷”的事情要来了

没错，那就是蝌蚪君上周预告过的

2017年最冷科学知识 Top 10

一起来看看吧

（排名不分先后）

No.10〖吃亏真的是福〗

“吃亏是福”这句古话，难道只是一句安慰？

中国科学院心理研究所行为科学重点实验室李纾研究组与山东师范大学博士赵翠霞，基于世界成功人士的吃亏轶事，编制量表用于测量“吃亏程度”，进一步探索了“吃亏”和“福报”之间的关联。

研究发现，吃亏程度得分能够正向预测其社会经济地位指数和主观幸福感，且年龄调节了吃亏程度得分与社会经济地位指数之间的关系。进一步回溯研究的结果表明，回忆过去吃亏程度得分与现在高水平的社会经济地位指数相关，且这一效应伴随回忆时间点与现在时间间隔的增长而增强。

也就是说，吃亏不仅会带来当下的精神回报，而且会带来现在和将来的物质回报。所以“吃亏是福”并不是传说，而是货真价实的现实。

照这么说，我感觉我未来的日子不用愁了

No.9〖拖延症跟懒没关系〗

拖延症，或许是近几年最热门的名词之一，仿佛每个现代人都逃不出它的魔爪。

对于拖延，很多人都将原因归结为一个字——懒。

的确，几乎跟“拖延症”同时崛起，并被许多人自我确诊的另一种绝症，就是“懒癌”了。

但有一些拖延症非常严重的人，也并不懒，他们在迟迟无法开始工作或学习的同时，做了很多其他的事，并没有闲着。所以，人有拖延症未必就是因为懒，甚至可以说，大多数人拖延，都不是因为懒。

心理学家认为，人们普遍有一种“现时偏向型偏好”的行为倾向，简单来说就是更倾向于获得眼前的利益，有花堪折直须折，今朝有酒今朝醉。

拖延也是一样，被拖延的任务往往是需要花费较多时间和精力才能完成的，不费吹灰之力就能做好的事情很少会被一直拖延下去。

谁能救救我！

No.8〖吃夜宵可能让你更容易被晒伤〗

人们常说的一点是：晚上吃东西你会变胖，腰也会变得更粗。在该言论得到越来越多专家证实的同时，还有另一点夜晚吃东西可能带来的危害也被科学家们挖掘出来了：深夜食堂可能会增加你被晒伤的风险。

这是O‘Donnell脑科学研究所和加利福尼亚大学进行的一项研究。该研究发现，在暴露于紫外线下时，那些只在白天被喂食的小白鼠（因为他们是夜间活动的动物，所以白天不是正常进食时间），所遭受的皮肤损伤比晚上被喂食的小白鼠更强烈。

研究人员认为，这意味着不正常的饮食时间可以破坏皮肤的生物钟，并减少了着色性干皮病组（XPA）的生产。XPA是一种酶，可修复被紫外线损伤的皮肤，但在白天相对不那么活跃。

在晚上被喂食的小白鼠并没有产生已被改变周期的XPA酶，同样，他们在紫外线的照射下，也没有那么容易被晒伤。

没有宵夜的夜晚，我的人生缺失了一半

No.7〖油炸食品可能影响气候〗

爱吃油炸食品？要知道，它们不仅影响你的身材，更具有意想不到的效果。

欧洲研究人员发现，使用油炸锅会影响天气，增加云量。原来，在油炸食物时，脂肪酸会进入空气，进而覆盖在微粒表面，使它们更容易形成云。

尽管低空云覆盖能使地面降温，但千万别认为油炸可以抵御气候转变。相反，油炸所需的燃料会推动全球变暖。

所以说，别为了拯救全球变暖而开始吃油炸食品，小心适得其反。

吓得我赶紧吃了口炸鸡

No.6〖最健康的姿势其实是。。。。。。蹲着〗

健康专家认为美国人在“坐”这个姿势上花费了大部分的时间。伴随着静态生活方式的发展，久坐已经与心脏疾病以及活动范围缩减关联起来了。

为了减轻这一问题，有健康意识的人开始迈开双腿——站在办公桌前办事；使用健康追踪器，收获一些来自整天规律站立的成就感。然而，一些专家表示我们应该蹲，而不是站；因为蹲可以中和坐和站所带来的不良健康影响。



来自纽约伊藤卡的理疗学家Jasmine Marcus 教授说：“有规律地、正确地蹲能够帮助改善活动范围和加强下肢各部分的肌肉，包括臀肌。”

不过，这并不意味着我们需要蹲着办公。健康的关键在于运动，而运动的意思是不要长时间保持同一个姿势。

我蹲在马桶上陷入了沉思

No.5〖黑洞吃多了也会“吐”〗

英国皇家天文学会称，在离地球2000多万光年的地方，一个星系中央的超大质量黑洞发生“消化不良”，打着“饱嗝”向星际空间喷出一大堆物质。

科学家解释称，这些物质高速旋转落入黑洞，在黑洞周围形成盘状结构，称为吸积盘。填鸭式的“喂食”使吸积盘大到一定程度，这时黑洞无法继续有效地吞噬物质，发生“消化不良”，导致吸积盘破裂。此时，巨大压力产生强烈冲击波，将物质推向星际空间。

我仿佛在黑洞身上看到了自己的影子





No.4〖“辣”根本不是一种味道！〗

辣，是许多美味佳肴的特色之一。如果“辣”得恰到好处，食客们吃得畅快淋漓的同时，常会赞美技艺高超的厨师充分满足了他们的味觉。

如果这时候有人冒出一句：“辣不是一种味道……”恐怕没人会相信，但这确实是现代科学的普遍看法。

所谓“辣”，其实是一种轻微的“痛”，或者说，是由分布在舌头上的、感受伤害性刺激的神经末梢，对辣椒素、酒精等物质做出反应的结果，并不能指示我们嘴里的东西是否适合食用。

辣的感觉甚至不需要味蕾的参与，在向大脑传递信号时，走的也不是和五种基本味道一样的味觉途径，而是更依赖于伤害性感觉传递的通路。

所以说，“辣”不是一种味道。当然，适量的辣能使食物更加美味却是不争的事实。

管它是不是味道，好吃就行！

No.3〖兔子并不爱吃胡萝卜〗

尽管大家都认为兔子和萝卜关系匪浅，但事实上，胡萝卜并不是兔子的理想食物来源。均衡的兔子饮食应包括无限量的干草或牧草，再加上少量的素菜和绿叶蔬菜，可能包括了胡萝卜顶部的绿叶子，但不是胡萝卜本尊。

胡萝卜永远不可能成为兔子的主要食物来源，它们对于兔子来说，就像糖果对于我们只是一种零食。胡萝卜和其它根类蔬菜，以及水果都不是兔子的主食。因此，你的小兔子一天只能吃一到两汤匙这些零食。

让兔子吃太多的胡萝卜会导致肥胖，因为胡萝卜对它们来说，是一种空热量食物（指含有高热量，却只含有少量或缺乏基本维生素、矿物质和蛋白质的食物）。过量摄入胡萝卜甚至会伤害兔子的身体，导致它们出现胃部不适或是消化问题。

它可能是只假兔子





No.2〖考听力时只用右耳，效果更佳〗

如果你想听清别人在说什么，你或许会想要侧过脑袋，把右耳靠近说话的人，而不是令左耳与声源更近。

根据最新的研究显示，当人们认知负荷过重，大脑资源紧张时，人们更多地依靠自己的右耳来处理和保存音频信息。

这就是所谓的二重听觉的右耳优势，科学家已经注意到它很长一段时间了。在1967年对它第一次进行了科学解释，认为右耳连接到大脑左半球，在通常的人类功能解剖里，左脑负责语言功能。

然而听不懂还是白搭

No.1〖说脏话能让人更强壮〗

如果你需要额外的动力帮你完成一次骑行或者一次健身房锻炼，那你可以骂个一两声，因为一项新研究表明，咒骂能让你更强壮。

研究人员发现，在进行自行车运动和握力测试的过程中，实验对象多次重复一句脏话，会比重复说出中性词时产生更多力量。

我终于明白了小时候爸爸打我前总会骂我几句

原来是在。。。。。。。攒大招