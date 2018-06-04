宇航员返回地球 把世界杯揭幕战足球从太空带回了！

中新网6月4日电 综合报道，载有三名国际空间站宇航员的联盟“MS-07”飞船返回舱在哈萨克斯坦杰兹卡兹甘市附近的草原降落，成功返回地球。俄罗斯宇航员安东•什卡普列罗夫把联盟MS-07密封舱里的2018年世界杯比赛用球Telstar18带回地球。

来自美国、日本、俄罗斯的三名宇航员相继安全出仓，图为来自日本的宇航员Kanai。

报道称，返回地面的有俄罗斯宇航员安东·什卡普列罗夫，美国宇航局航天员斯科特∙廷格尔和日本宇航员金井宣茂。

据悉，莫斯科为2018年世界杯球迷提供免费交通比赛用球由俄罗斯另一位宇航员奥列格•阿尔捷米耶夫带到国际空间站。现在阿尔捷米耶夫同自己的美国同行安德鲁•福斯特和理查德•阿诺德在国际空间站等着下一批6月8号到空间站的成员。

5月31日，俄罗斯宇航员Oleg Artemyev和自己的同事Anton Shkaplerov正在国际空间站内玩足球，以此迎接俄罗斯世界杯的到来。他们所使用的足球是即将在世界杯赛场上使用的“电视之星 18”，这枚足球将于6月3日被运回地球，并将被用作2018世界杯揭幕战用球。 图片来源：Osports全体育传媒 版权作品 严禁转载

此前报道称，在空间站轨道上停留过的比赛用球Telstar18将被用于6月14日在莫斯科举行的俄罗斯队与沙特阿拉伯队的揭幕赛上。

此外，俄联邦航天局公布了一段阿尔捷米耶夫和什克普列罗夫在国际空间站上轮番站在临时搭建球门前玩踢足球游戏的视频。

世界杯足球赛首次在俄罗斯举行，时间为6月14日至7月15日，比赛将在11个城市进行。