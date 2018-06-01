3日晨苍穹将上演“火星合月”美丽天象

新华社天津6月1日电（记者周润健）天文专家介绍，如果天气晴朗，3日晨，苍穹将上演“火星合月”美丽天象。届时，人们将会看到，红彤彤的火星与皎洁的月亮，在苍穹中如恋人般深情对望，上演浪漫的“星月童话”。

火星有“小地球”之称，是地球轨道外的第一颗行星，颜色呈红色，由于亮度变化大，在我国古代被称为“荧惑”，而在西方古罗马神话中则被比喻为身披盔甲浑身浴血的战神“玛尔斯”。

进入6月，火星一天比一天明亮，升起的时间提前到了22时42分左右，日出前位于西南方天空，后半夜观测条件很好。

天文教育专家、天津市天文学会理事赵之珩介绍说，3日凌晨4时左右，早起出行的人们会在西南方低空看到农历四月二十的“亏凸月”，其凸面朝向东方。在月亮左方不远处，有一颗红色的星星，闪闪发光，这就是大名鼎鼎的火星。红色的火星与皎洁的月亮在苍穹中深情相对，为晨曦黎明增添了无尽美景。

天文专家提醒说，除肉眼观测外，天文爱好者用小型天文望远镜观测“火星合月”，效果更佳。透过望远镜，火星看起来像个橙色的球体，非常美丽。感兴趣的公众还可以试着找寻火星的“极冠”。火星两极存在着白色覆盖物区域，这就是极冠。火星南北极冠的大小和颜色会随火星上的季节变化而变化。

为了揭开火星大气与水分的谜底，近四十年来，人类陆续成功向火星发射了二十多个火星探测器。