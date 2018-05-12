美国宇航局将在2021年放飞首架火星无人直升机

新浪科技讯 北京时间5月12日消息，据国外媒体报道，当莱昂纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)第一次构思直升机时，他可能从未想过，这一早期概念设计有一天会在火星表面盘绕飞行。目前，美国宇航局喷气推进实验室刚刚证实，新型微型无人直升机将部署在“火星2020探测车(Mars 2020 Rover)”的引擎导流板(belly pan)上，发射至火星表面，对神秘的火星世界进行勘测。

由于火星2020探测车将于2020年7月发射，火星无人机主要是一种技术演示。但如果成功的话，这将意味着美国成为全球第一个在外星球上操控飞行器(比空气更重)的国家。

对于比空气更重的火星飞行器而言，最大的挑战在于火星大气密度只有地球大气的1%，因此在火星空中实现飞行器飞行面临着更大的挑战。

喷气推进实验室火星直升机项目经理Mimi Aung在一份声明中说：“为了使火星无人机能够在低密度大气环境中飞行，我们必须进行认真检查，彻底审核每一件事，使无人机重量尽可能轻，同时尽可能结实和牢固，同时无人机配备强大动力。”

美国宇航局表示，这架火星无人机重量仅1.8公斤(4磅)，机身大小接近一个垒球大小。它的两个反向旋转叶片将帮助直升机穿越火星大气层剩余部分，发动机每分钟3000转，这相当于地球直升机发动机转数的10倍。

一旦抵达火星，火星2020探测车将找到一个合适的位置部署这架无人机，然后探测车再返回至安全距离。火星直升机将使用太阳能电池对锂电池充电，并进行多项测试任务，然后等待探测车的中继指令。

Mimi Aung强调称，由于地球距离火星较远，研究人员无法从地球实时操控直升机飞行任务。相反，她在一份声明中称，这架无人直升机自主能力非常强，它能够接收和解释来自地球的指令，之后自动执行飞行任务。在下降的过程中，直升机有一个加热机制系统，使它在火星寒冷夜晚保持温暖。

喷气推进实验室副主任乔丹·埃文斯(Jordan Evans)说：“本质上讲，这是一种高风险、高回报的努力！火星稀薄大气层可使巨大旋翼叶片旋转速度更快，但它仅能携带几公斤重的物体飞行。所以我们必须把所有通讯设备、相机、发动机以及电力系统结合在一起，使它能够自主飞行，拍摄火星地形，可以在靠近探测车的位置安全着陆，避开岩石障碍，从而成功地传输空中数据信息。”

美国宇航局表示，在为期30天的测试飞行中，火星无人直升机能够完成5次飞行，并且每次递增地飞行至更远距离。但是每次飞行都无法超过几百米，持续时间不超过90秒。在首次飞行中，它垂直攀升至3米，在空中盘旋大约30秒。

如果火星无人直升机出现故障怎么办呢？事实上，火星2020探测车不会受到什么影响。假如火星无人机直升机成功部署，那么美国宇航局将在外星球低空飞行侦察具有较大优势，同时，将以无人机的方式勘测火星表面，而无需在火星表面穿行。

美国宇航局科学任务理事务副主任托马斯·祖布臣(Thomas Zurbuchen)在一份声明中称，火星无人直升机能够清晰地观测下一座山丘之外的地形状况，这对于未来探索者是至关重要的，拥有火星无人直升机提供的鸟瞰视图，我们可以想像未来执行任务的场景。

美国宇航局表示，火星2020探测车项目于2013年8月启动，这是喷气推进实验室的研发项目之一，预计将于2020年7月在卡纳维拉尔角发射基地搭载Atlas V火箭发射升空，大约在2021年2月抵达火星表面。（叶倾城）