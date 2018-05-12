SpaceX成功发射新型猎鹰9号火箭 搭载孟加拉国卫星

猎鹰9号在肯尼迪航天中心发射台上准备就绪

图为猎鹰9号正在缓缓升空

猎鹰9号一级火箭成功降落在回收船“我当然还爱你”（Of Course I Still Love You）甲板上

新浪科技讯 北京时间5月12日消息，北京时间5月12日凌晨4点14分（美东时间5月11日下午4：14），SpaceX公司的猎鹰9号Block 5型火箭从佛罗里达州肯尼迪航天中心顺利升空，比原定时间推迟一天，成功将孟加拉国的第一颗卫星Bangabandhu Satellite-1送入太空。一级助推器在发射后与火箭主体脱离，自动返回地球，并成功降落在海上平台上，留待日后再次发射。本次发射最大的看点还在于这是该公司“猎鹰-9号”火箭最新升级版的首秀。卫星成功升空之后，第一级火箭安全降落到停泊在大西洋中的“当然我依然爱你”号驳船上，实现回收。

最新型的“猎鹰9号” Block 5版本火箭是这款火箭的最高升级版。根据此前（5月4日）在NASA肯尼迪航天中心具有历史纪念意义的39A发射台进行的静止实验表明，这款火箭已经做好了进行首次发射的准备。

本次发射的载荷是“孟加拉国一号”卫星。这是孟加拉国首颗地球静止轨道通讯卫星。该星由泰雷兹-阿莱尼亚宇航公司研制，采用空客4000B2平台，搭载26路Ku波段以及14路C波段转发器，发射后将定点于东经119.1度赤道上空，主要服务于孟加拉国及其周边区域，设计寿命15年。

在此前该公司发布的声明中，首次发射确定的时间是在北京时间5月11日清晨，但在对天气状况进行进一步评估之后，SpaceX在火箭发射倒计时58秒时被紧急叫停。随后该公司宣布发射将被推迟一天，新的发射窗口是北京时间5月12日清晨。

两级设计的“猎鹰9号” Block 5版本火箭的设计目的是将可复用火箭技术推向一个新的高度。在此之前，SpaceX公司已经多次成功发射并再次回收二手火箭，但这些被第二次回收的火箭从未再次进行发射。但是Block 5版本的一级火箭将有所不同。按照该公司的宣称，其可以反复发射10次才需要进行必要的检查和部件更换，火箭本身则最高可以复用100次！

SpaceX公司副总裁曾经对媒体表示：“Block 5属于最高升级版本，基本应用了我们目前所知关于火箭复用方面的全部知识，是高可靠性与高可复用性的结合。”

除此之外，Block 5版本火箭也将达到美国宇航局对于载人火箭的要求。与波音等公司一样，SpaceX公司手里也握有运送宇航员往返国际空间站的合同，如果一切顺利，SpaceX公司开展载人飞行的计划最早将在明年进行。

火箭的可复用性是SpaceX公司的长期核心工作，因为这将极大降低人类进入太空的成本，并最终帮助人类成为真正的太空物种。该公司创始人伊隆·马斯克曾经表示，对于火箭与飞船的完全复用，将在未来极大降低太空发射成本，从而让普通人进入太空在经济上真正变得更加现实。

未来，SpaceX已经瞄准了火星，他们的工程师们正在全力以赴开发一款名为“BFR”的超级运载火箭，马斯克甚至曾经狂言人类应该在未来50年左右，向火星移民100万人并建立起火星城市。如果一切顺利，那么BFR火箭将在2020年代中期前后首次试飞。

BFR火箭还可用于向地球轨道发射卫星，或者搭载旅客，实现地球不同地点之间的“超高速交通”。