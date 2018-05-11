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SpaceX新版“猎鹰9号”火箭发射延期 原因暂不明

SpaceX新版“猎鹰9号”火箭发射延期 原因暂不明
2018年05月11日 14:00 中国新闻网
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　　中新网5月11日电 据“中央社”报道，当地时间10日，美国太空探索技术公司（SpaceX）原本计划于当天发射最新的猎鹰9号“Block 5”版本的火箭，但却在发射前不到一分钟中止了发射计划。据悉，下次发射时间定于当地时间11日下午4时14分至6时21分。

资料图：当地时间2018年2月22日，美国太空探索技术公司SpaceX在范登堡空军基地成功地发射了一枚“猎鹰9号”火箭，将其两颗互联网实验卫星Microsat 2a和2b送入轨道。　　资料图：当地时间2018年2月22日，美国太空探索技术公司SpaceX在范登堡空军基地成功地发射了一枚“猎鹰9号”火箭，将其两颗互联网实验卫星Microsat 2a和2b送入轨道。

　　据报道，SpaceX公司位于美国加州，公司发言人说，“火箭和酬载都在良好的状态下。”他没办法确切说明，为何原定从佛罗里达州卡纳维尔角升空的火箭，却中止发射计划。SpaceX承诺，这型火箭会更强大，且更容易重复使用。

　　猎鹰9号“Block 5”版本的火箭的主要目的，是执行孟加拉国第一枚高轨道通讯卫星Bangabandhu-1的发射任务。据悉，该火箭最终要将人送上国际太空站，而搭载的太空舱“飞龙号”（Dragon）仍在研发中。

　　据初步计划，2018年12月SpaceX希望将第一批人送上太空。

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