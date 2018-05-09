我国高分五号卫星发射成功 可探大气污染物

新华社太原5月9日电（记者白国龙、余晓洁）5月9日2时28分，我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功发射高分五号卫星。

高分专项工程总设计师、国防科工局重大专项工程中心主任童旭东在发射现场告诉记者，高分五号卫星是世界首颗实现对大气和陆地综合观测的全谱段高光谱卫星，也是我国高分专项中一颗重要的科研卫星。它填补了国产卫星无法有效探测区域大气污染气体的空白，可满足环境综合监测等方面的迫切需求，是我国实现高光谱分辨率对地观测能力的重要标志。

“这颗设计寿命8年的卫星，装载6台全新研制的观测载荷，可通过对大气污染气体、温室气体、气溶胶等物理要素的监测，动态反映我国大气污染状况。”高分专项应用系统副总师、生态环境部卫星环境应用中心主任王桥告诉记者，这颗卫星可探测内陆水体、陆表生态环境、蚀变矿物、岩矿类别，为我国环境监测、资源勘查、防灾减灾等行业提供高质量的高光谱数据。

童旭东说，与此前发射的采用普通光学成像，只能看到物质形状、尺寸等信息的高分卫星不同，高分五号卫星是我国光谱分辨率最高的遥感卫星，具备光谱成像技术，可探测物质的具体成分。卫星可实现紫外至长波红外谱段的全谱段观测，探测工作模式多达26种，星上载荷光谱定标精度达0.008波数，为国内卫星之最。

据悉，高分五号工程由国防科工局组织实施。卫星和运载火箭由中国航天科技集团有限公司上海航天技术研究院研制生产；发射和测控任务由中国卫星发射测控系统部负责；中国资源卫星应用中心、中科院遥感与数字地球研究所共同承担地面系统数据接收及处理相关任务。生态环境部、自然资源部、中国气象局等负责应用系统建设和示范应用。此次发射任务是长征系列运载火箭的第274次发射。

高分专项，是国家十六个重大科技专项之一，于2010年批准启动实施。此前已成功发射了高分一号、二号、三号、四号卫星，今年还将发射高分六号卫星。