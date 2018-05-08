中国首枚民营自研商业火箭将于5月17日左右发射

图为将于近日升空的OS-X系列火箭模型。 钟欣 摄

中新网重庆5月8日电 (韩璐 钱涛)8日，落户重庆两江新区的重庆零壹空间航天科技有限公司发布消息称，该公司自主研发的OS-X系列火箭首飞箭“重庆两江之星”将于5月17日左右在西北某基地点火升空(最终发射时间根据天气微调)。这标志着中国首枚民营自研商业火箭发射进入倒计时。

据了解，“重庆两江之星”为零壹空间OS-X系列火箭的首飞箭，箭长9米，箭身主体涂装由“重庆两江之星”文字和包围文字的两部分曲线图案组成，上下两部分曲线图案分别代表流过重庆的长江和嘉陵江。

重庆零壹空间航天科技有限公司X系列火箭发动机已于2017年12月22日成功完成整机试车，这也是国内首台商业固体火箭发动机。近日，该款发动机再次完成抽检联合试车试验。当前，首飞火箭已转运至试验场，正进行最后紧张的发射前准备工作，计划在今年5月17日首飞。

“重庆两江之星”所使用的核心电气产品——一体化综合控制机是由重庆零壹空间航天科技有限公司自主研制。综控机的重量仅有1.8公斤，相较以往产品缩减至十分之一，极大地优化了电气系统设计、节约了系统成本，该一体化综控机可广泛应用于军用、民用无人机、低成本火箭等航空航天飞行器。据了解，本次发射的火箭还搭载了无线传输技术验证，后续一旦得到应用，电气系统规模和成本还将进一步大幅下降。

当日，重庆零壹空间航天科技有限公司还与部分客户代表签订了发射服务协议。据悉，在市场方面，该公司已与多家海内外客户签订了发射协议，M系列火箭订单已排至2020年，X系列火箭订单已排至2019年，并与欧洲、亚洲多家卫星公司建立战略合作伙伴关系。

按照规划，重庆零壹空间2020年预计将实现年产30发以上M系列火箭和20发以上X系列火箭的能力。该公司专注于微小卫星精准迅捷组网发射的M系列火箭，计划将于今年年底前后首飞。

重庆两江新区党工委副书记、管委会常务副主任汤宗伟表示，航空航天是我国重要的战略性新兴产业之一，也是两江新区重点打造的产业集群之一。两江新区航空产业实现了从无到有、从小到大的发展，初步搭建了通航产业“制造+运营+服务”、运输航空业动力“整机+零部件”、新型复合金属材料“研发+制造+供应链”的全产业链发展格局，累计引进项目近20个，投资超过300亿元。