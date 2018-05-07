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英国推出世界首家太空游机构 套餐价159万元起

英国推出世界首家太空游机构 套餐价159万元起
2018年05月07日 12:30 TechWeb
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　　[TechWeb报道]5月7日消息，据英国《每日邮报》报道，英国推出世界首家太空游机构，该机构将为公众安排太空飞行、住宿甚至娱乐项目，太空游套餐价格从25万美元（约合159万元）到79.1666万美元（约合503万元）不等。

　　然而，任何太空游都要等到2021年首家太空酒店Aurora Station建成后才能实现。

　　这家太空游机构已经通过在线市场bark.com推出，后者发现了有关太空旅行的查询次数增加。

　　对太空游感兴趣的客户可以在该网站注册，当可以预订的时候，bark.com将会与所有登记的人联系。所有购买套餐的客户将在太空逗留至少14天。

　　bark.com的联合创始人Kai Feller表示：“看到网站上有那么多关于太空旅行机构的查询，我们刚开始感到很惊讶，但是首家太空酒店的消息让我们意识到，这项服务在该市场上有一个空白点。对于很多人来说，成为一名宇航员是一个童年梦想，尽管这对每个人来说都不是一件容易的事，因为要进入这个行业是一件很困难的事情，这让人们有机会在空闲的几周内体验它。”

　　就在几周前，总部位于加州的Orion Span宣布，首个豪华“太空酒店”将在4年内进入轨道，并能在5年内迎来乘客。不过，住在这里可不便宜。该公司向太空游客收取950万美元（约合6035万元）的费用，为期12天。

　　游客可通过太空旅行体验到零重力，并可凝视地球上令人惊叹的美景，同时也可见证一天平均16次日出日落。

　　这家名为“Aurora Station”的太空旅馆将容纳6名乘客，包括4名付费乘客和2名机组人员。（小狐狸）

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