詹姆斯韦伯太空望远镜为何又跳票？几颗螺丝松了

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打造下一代太空望远镜，并不是一件容易的事。作为哈勃的继任者，美国宇航局（NASA）的詹姆斯韦伯太空望远镜（JWST）一直面临着诸多的挑战。 为了确保它能够在发射时幸存下来，并在太空中度过一段艰难的时光，NASA正在对承载它的航天器部件进行测试。其包含了太阳盾和飞船部分，设计电气、通信、推进和热控制等子系统。

JWST面临着一项新的挑战，因为飞船在测试中松脱了几颗螺丝。

然而SpaceNews报道称： 在常规的机械冲击和声学振动试验中，一些用于支撑遮阳膜罩的硬件却出现了松动，也就是各种各样的螺丝和垫圈。

NASA表示，在复杂的宇宙飞船测试中，这类问题并不罕见。只是这个项目的知名度和投资如此之高（80亿美元），导致大家丝毫不敢有所懈怠，目前该机构正在对其展开额外的安全检查。

JWST项目主管Greg Robinson表示：“NASA正在审查下一阶段的航天器发射环境测试和修复方案”。

受一系列技术问题的困扰，JWST的最新发射日期已经被推迟到2020年——即便该项目的一些关键部分已于今年早些时候顺利地通过了低温测试。

JWST已做好进行额外测试的准备（图片来自：NASA）

但是大家也无需气馁，毕竟原计划在1980年代早期发射的哈勃望远镜，也是好事多磨地拖到了1990年才射向太空，且后续还需要一系列的维护服务。

所以比起盲目赶工而导致JWST在太空中报废，不如让问题尽可能地在地面阶段就提前曝光并加以解决。