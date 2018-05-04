长征三号乙运载火箭成功发射亚太6C卫星

新浪科技讯 北京时间5月4日0时6分，长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心发射升空，成功将亚太6C卫星（APSTAR-6C）送入预定轨道。亚太6C卫星将服务一带一路建设，进一步提升亚太地区卫星通信、广播服务能力。

亚太6C卫星是中国航天执行的第12个国际在轨交付项目，依据中国航天科技集团有限公司所属中国长城工业集团有限公司（以下简称“长城公司”）与香港亚太通信卫星有限公司（以下简称“亚太公司”）于2015年10月签署的亚太6C卫星在轨交付合同实施。

亚太6C卫星由中国空间技术研究院设计建造，采用东方红四号（DFH-4）平台，设计寿命15年，搭载包括C、Ku、Ka频段共45路转发器，计划定点于东经134度地球同步轨道。卫星将用于亚太等地区的卫星通信和卫星广播服务，在进一步提升亚太系列卫星通信服务功能的同时，将为国家一带一路倡议提供更多支持，具有广阔的市场前景。

长征三号乙运载火箭由中国运载火箭技术研究院研制，标准地球同步转移轨道的运载能力为5500公斤。本次发射是长征三号乙运载火箭的第46次发射，也是长征系列运载火箭的第273次发射。

亚太6C卫星是亚太公司第二次向长城公司采购基于东方红四号卫星平台建造的通信卫星。该公司自长城公司采购的首颗卫星——亚太九号于2015年发射升空后在轨运行良好，持续为该公司客户提供着稳定及可靠的优质服务。截至目前，在轨工作的东四通信卫星最长服役时间已超过9年，卫星的成熟度和可靠性已经得到全面验证，并获得了越来越多国际成熟运营商的认可。

同时，由亚太公司发起设立的亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司投资的亚太6D卫星，作为亚太星群的第三颗国产卫星，是一颗面向亚太地区的高通量宽带卫星，亦由长城公司总承包，该星目前正在设计建造之中。

亚太公司总部位于香港，是亚太地区主要的卫星运营商之一，其在轨的“亚太卫星（APSTAR）”可覆盖亚洲、欧洲、非洲和澳大利亚等全球约75%人口的地区，为这些地区的广播和通信客户提供优质的一站式卫星转发器服务以及广播、卫星通信、电信港和数据中心服务。

长城公司是中国航天科技集团有限公司的全资子公司，是中国政府授权的从事商业发射、卫星系统以及空间技术合作的商业机构，是中国航天产品及服务的系统集成商，能够完整地为国际和国内客户提供卫星在轨交付和卫星地面站建设，全方位、一站式服务可满足客户多元化需求。长城公司已为国际客户实施9个通信卫星在轨交付项目，向尼日利亚、委内瑞拉、巴基斯坦、玻利维亚、中国香港、老挝、白俄罗斯、阿尔及利亚等8个国家和地区出口了通信卫星系统。

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