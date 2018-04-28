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中科院：4月27日晚天上“UFO”是“航迹夜光云”

中科院：4月27日晚天上“UFO”是“航迹夜光云”
2018年04月28日 20:12 北京青年报
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图为2017年12月23日，SpaceX的“猎鹰”9型火箭从南加州范登堡空军基地起飞，形成状似“UFO”景象。　　图为2017年12月23日，SpaceX的“猎鹰”9型火箭从南加州范登堡空军基地起飞，形成状似“UFO”景象。

　　昨晚出现在华北上空的疑似“UFO”的天象昨天和今天刷屏了微信朋友圈。对此，中科院官方微博和微信公众号今天援引气象知识科普达人给出的解释是：这是夜光云版本的航迹云。

　　据“中科院之声”介绍，航迹云是当飞机或飞行器从高空飞过时，飞机排放出来的尾气包含燃烧产生的大量水蒸气，水蒸气遇冷凝结形成的。但这次形成于高空的“UFO”不是常见的航迹云，常见的航迹云都是在飞机飞行范围以内，最多不超过平流层，高度在20公里以下的范围内。而此次形成的航迹云高度非常高，形成于大气“中间层”，高度在80至100公里，是典型的“夜光云”，当夜幕降临，低层已经进入黑夜，而高空还可以有太阳光照亮，因此当飞行器经过形成航迹云的时候，正好被太阳照亮，所以这是夜光云版本的航迹云。夜光云并不常见，只在高纬度和极区稍微多点，并且是在合适的条件下才是可见的。

　　去年12月23日，埃隆·马斯克旗下的SpaceX的“猎鹰”9型火箭从南加州范登堡空军基地起飞，携带10颗通讯卫星进入太空，也在大气层形成壮观的夜光云，当时也曾让美国人民惊呼“UFO”来了。（北青报记者 雷嘉）

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