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SpaceX继续给国际空间站运货 不过价格将上涨50%

SpaceX继续给国际空间站运货 不过价格将上涨50%
2018年04月28日 12:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月28日上午消息，从2020年开始，NASA将会多支付4亿美元，将货物送往国际空间站（ISS），为什么费用增加？主要是因为SpaceX将价格上调50%。另外，ISS收到的货物重量减少6吨，如果按每磅成本计算，在2020-2024年商务补给第二阶段（CRS-2），价格上升14%。

　　在ISS补给任务第一阶段（2012-2020），NASA估计将会完成31次飞行任务，其中20次由SpaceX完成，还有11次交给Orbital ATK。与竞争对手相比，SpaceX的发射价格低很多，每次任务只要1.521亿美元，对手要2.626亿美元。但是从2020年开始，SpaceX将价格上调50%，每次飞行的成本大约为2.28亿美元。Orbital ATK的价格将会下降15%，达到2.23亿美元，这样一来SpaceX就会失去成本优势。

　　为什么提价？有一个原因：SpaceX重新设计Dragon 2飞船，将货运空间扩大30%，可以执行更远的飞行任务，而且还可以帮助NASA以更快的速度将科研样本运回地球。另外，在过去几年里，SpaceX多次完成货物补给任务，对费用有了更深的理解，所以才会提价。

Dragon 2设计变化Dragon 2设计变化

　　成本上升并不仅仅只是因为SpaceX提价。在CRS-2阶段，NASA决定由挑选3家承包商完成补给任务，之前只有2家，新增加的承包商是Dream Chaser，2020年年末将会执行首次补给任务。这样一来，NASA就可以扩大载货空间，减少飞行的次数。(星海)

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