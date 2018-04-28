多地夜空突然出现的奇异光束是什么？专家这么看

反导武器测试？火箭？专家这么看。。。。。。

今晚（4月27日晚）8点左右，北京上方的夜空划过一道奇异的光束，这道不明飞行物高度8000米，无声，像巨大的飞行手电。航空专家认定不明飞行物很可能是人造飞行器，但导弹专家排除了远程或洲际弹道导弹的可能性。

航空专家王亚男晚8：03分在北科大校园中看到了这束巨大的光源。他描述说，高度估计超过8000米，没有声音，看起来像是巨大的飞行手电。 同时，河北的朋友也表示看到同类光源，惊叹为 “天外来客”。刚看见时颜色鲜亮，过一会色彩暗淡。随后网友称，这道光束还出现在南京、呼和浩特、太原、天津、青岛上空。

对此，猜测炸成一锅：首先是反导武器测试，其次被认为是火箭，还有分析认为陨石。

王亚男对环环（ID：huanqiu-com）说，在观看了几十秒的视频之后得出结论是人造的飞行器，是火箭或者导弹。因为飞行高度非常高，很可能在临近空间，大气层之外，飞行速度很快。

王亚男说，结合之前观测美国导弹试验观测记录看轨迹很相似，联系到整个相对完整的视频，结论是人造飞行器，而且不是飞机，因为尾部有喷射物，是利用反冲原理工作的飞行器，应该是火箭和导弹。对于该飞行器的位置，是否在太原卫星发射中心，王亚男认为方位很难确定，而且如果是某种试验性质的导弹武器可能还会做飞行轨迹的变化。

对于网上有网友认为，这有可能是太原卫星发射中心的长征四号乙火箭搭载高分五号卫星航天发射，王亚男认为有这种可能性。

根据网上2018年中国航天发射预报时间表显示，4月份在太原卫星发射中心是有长征四号乙火箭搭载高分五号卫星航天发射计划。

中国导弹技术专家、核战略专家杨承军对此有不同看法，27日他对环环（ID：huanqiu-com）说，从视频和画面分析肯定不是大型运载火箭，长征4大约 30多米长；其次肯定不是远程或洲际的弹道导弹。

杨承军对此解释说，我国的大型火箭具备滑翔和变轨技术，但这种滑翔和变轨技术是长距离的和缓慢的，但从照片和视频看这道飞行物的角度很小，拐弯很急，很灵活。因此不可能是大型飞行物。杨承军自己看过多次导弹发射，他认定这种飞行轨迹不是导弹发射，导弹发射有火焰喷色，火焰喷射是有方向的，而不是拐着弯的。他认为很可能是小型火箭（长度在2米之内），带有动力的小卫星或者其它用于科学探测的小卫星。

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