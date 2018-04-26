一箭五星！长征十一号首次“专车”发射获成功！

来源：中国航天科技集团

4月26日12点42分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征十一号固体运载火箭，以“一箭五星”的方式，成功将 “珠海一号”五颗卫星准确送入预定轨道。

圆满成功（唐明军 摄）

长征十一号火箭成功发射（唐明军 摄）

长征十一号火箭成功发射（魏凯 摄）

长征十一号火箭一飞冲天（王奕 摄）

长征十一号火箭一飞冲天（李禹瞳 摄）

长征十一号火箭冲上云霄动图（贾文英 摄）

此次发射是长征十一号固体运载火箭继2015年“一箭四星”、2016年“一箭五星”和今年1月“一箭六星”连续发射成功之后，又一次一箭多星发射任务。

长征十一号固体运载火箭连续4次发射成功，均做到飞行过程零问题、入轨精度高，体现了该火箭的高性能与高可靠性。

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2015年9月25日，长征十一号固体运载火箭携带浦江一号和另外3颗微小卫星，首飞成功。《“快箭”长征十一号首飞成功可实现24小时内发射》

2016年11月10日，长征十一号固体运载火箭成功发射一颗脉冲星试验卫星和4颗微纳卫星。《“快箭”长征十一号今晨成功发射脉冲星试验卫星》

2018年1月19日，长征十一号固体运载火箭成功发射吉林一号视频07星、08星和4颗小卫星，此次任务是该火箭首次全商业发射。《一箭六星！长征十一号固体运载火箭发射成功！》

执行本次发射任务的长征十一号固体运载火箭由中国航天科技集团有限公司一院抓总研制。

此次发射是长征十一号固体运载火箭首次为商业卫星客户提供“专车”服务，是国内开展的首次同一轨道面五颗卫星的组网发射，大大降低了客户组网成本。这些卫星主要用于遥感成像，为国土、农林、环保、规划、交通、海洋等领域提供卫星大数据服务。

长征十一号固体运载火箭副总指挥金鑫表示，为了使用户一次发射获得最大效益，针对此次任务，长征十一号固体运载火箭团队敢于突破、创新模式，通过星箭联合设计，有效化解了多星对接、总装难题，实现了多星适配器轻质化设计，提高火箭运载能力，满足用户的个性化需求，赢得了用户好评。

长征十一号固体运载火箭全长20.8米，箭体直径2.0米，重约58吨，能提供约120吨的起飞推力，其低轨能力达到700公斤，500公里太阳同步轨道运载能力达到500公斤，完全可以胜任近年来蓬勃发展的小型科学试验卫星与商业卫星发射任务。

本次发射是我国长征系列运载火箭的第272次发射。