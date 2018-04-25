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中国2030年或将实现载人登月 下一目标:送人类到火星

中国2030年或将实现载人登月 下一目标:送人类到火星
2018年04月25日 08:53 央视新闻
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　　4月24日是第三个中国航天日，国家航天局、中国航天科技集团的多位专家接受了央视记者的独家专访，透露了我国正在或即将展开的多项重大航天规划。今年我国将有哪些重大航天发射任务？探月工程又有什么大动作？

　　年底发射“嫦娥四号” 首探月球背面

　　首先，在运载火箭方面，我国目前运载能力最强的“长征五号”，将在年底迎来第三次试验飞行。2017年7月2日，“长征五号”曾在第二次飞行试验中因故障造成发射失败，目前事故原因已查明。据国家航天局秘书长、国防科工局总工程师田玉龙介绍，“长征五号”完成第三次飞行后，后续将实施探月工程三期“嫦娥五号”探测器发射任务。

天宫一号、神舟八号对接效果图/资料图天宫一号、神舟八号对接效果图/资料图

　　对于广受关注的探月工程，专家介绍，我国计划在今年年底发射“嫦娥四号”展开人类探测器首次对月球背面的探测。

　　“嫦娥四号”前先发“鹊桥”

　　“嫦娥四号”将实现人类探测器首次在月球背面软着陆并进行探测，由于月球自转公转周期相同，因此月球永远有一面一直背对地球，从地球上就无法直接与月球背面的探测器进行通信。为此，在发射嫦娥四号之前，先发射一颗名为“鹊桥”的地月中继卫星，以实现地球和月球背面的无缝的通讯连接。

　　专家表示，中继星将于今年5月发射，要在拉格朗日2点，也就是地月平衡点，设一个中继星。这也是世界上首次在拉格朗（L）2点上设中继星。具备了中继通讯的能力后，将在今年年底进行嫦娥四号的发射。

　　专家表示，“嫦娥四号”通过提高探测器的适应性，将有望在月球背面探测任务当中取得大量科学成果。它可以对深空进行探测，真实的反映宇宙的一些信息。

　　2020年首次探测 第一步“绕落巡”

　　除了探月工程，我国的火星探测计划也正在有序推进。那么，对火星的首次探测将怎样进行？据专家向记者透露，我国首次火星探测把目标定在2020年，和我国月球探测计划中“绕、落、回”三步走的部署不同，火星探测按两步来规划：第一步将一次完成绕火星飞行、火星表面降落、以及火星车巡视探测等三大任务。

　　在第一步完成之后，将进行火星探测的第二步，也就是火星采样返回，火星探测器将携带在火星表面采集到的各项样本返回地球，目前第一步已经得到国家批准，第二步正在论证立项的过程中。

　　计划2030年或稍后完成载人登月

　　上面提及的探月工程和火星探测都是在不载人状态下进行，那么，我国载人登月、载人登陆火星任务又有什么进展呢？

　　中国航天科技集团高级技术顾问、中国工程院院士王礼恒表示，专家们建议“探月三步走”，“载人航天三步走”之后，联合起来去建月球的科研开发基地，让人现在月球，先锻炼锻炼、磨练磨练，以后再走向深空。下一个目标，送人到火星。

资料图资料图

　　同时，王院士还介绍，为了将更大规模的航天器送上太空，我国也正在进行重型火箭的研究，重型运载火箭箭体直径近10米，全箭总长近百米，运载能力将达到百吨级。

　　专家表示，重型火箭现在已经到了关键技术深化论证的阶段，重型火箭将会实现我们更大的一个探月的计划，就是载人登月，2030年或稍后才能完成。

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