嫦娥五号计划在2019年发射 将从月球采样返回

新华社哈尔滨4月24日电（记者闫睿、喻菲）中国航天科技集团有限公司研究发展部部长、中国科学院院士王巍24日在哈尔滨工业大学拉开帷幕的首届中国航天大会上透露，嫦娥五号月球探测器预计在2019年发射，采集月球样品并返回地球，全面实现月球探测工程“三步走”战略目标。

大会上，中国国家航天局秘书长田玉龙介绍了中国航天发展的相关政策。他说，中国将实施空间探测、空间基础设施、进出空间和空间应用四个计划，推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。其中广受关注的是空间探测计划，将聚焦月球探测、载人航天和深空探测三大板块。

田玉龙表示，在完成中国探月工程绕月、落月、返回三期任务后，中国将继续探月四期任务，包括月球背面着陆巡视、月面二次采样返回、月球南极着陆探测、月球北极着陆。

“在载人航天方面，中国将于2022年前后建成长期有人照料的空间站。围绕深空探测，将开展火星绕落巡、小行星探测、火星取样回、木星系探测等。”田玉龙说。

国家航天局系统工程司司长、国家航天局新闻发言人李国平表示，今后一个时期，中国航天将分“三步走”全面推进航天强国建设。“第一步，2020年左右实现重点突破，加速迈向航天强国；第二步，2030年左右实现整体跃升，跻身航天强国之列；第三步，2050年之前实现超越引领，全面建成航天强国。”李国平说。