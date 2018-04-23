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神十一航天员获曾宪梓载人航天基金会特别贡献奖

神十一航天员获曾宪梓载人航天基金会特别贡献奖
2018年04月23日 13:20 新华网
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　　新华社北京4月23日电（李国利 闫西海）创下中国人太空最长驻留时间纪录的神舟十一号航天员景海鹏、陈冬，23日获曾宪梓载人航天基金会特别贡献奖。此外，116名在空间实验室任务中表现优秀的科研人员等获突出贡献奖，我国首飞航天员杨利伟获特别成就奖。

资料图：神舟十一号航天员出征仪式上航天员景海鹏（左）、陈冬向总指挥报告。（资料图片）中新社记者 宿东 摄　　资料图：神舟十一号航天员出征仪式上航天员景海鹏（左）、陈冬向总指挥报告。（资料图片）中新社记者 宿东 摄

　　颁奖仪式上，中央军委装备发展部副部长张育林、曾宪梓载人航天基金会理事长曾智明等，为获奖人员代表颁奖。

　　2016年10月17日7时30分，神舟十一号飞船从酒泉卫星发射中心发射升空。在轨飞行期间，景海鹏和陈冬两名航天员在天宫二号与神舟十一号组合体内开展了为期30天的驻留，创造了中国航天员太空驻留时间的新纪录，完成了一系列空间科学实验和技术试验。

　　航天员陈冬在代表获奖人员发言时表示，一定会牢记祖国和人民的重托，以更加饱满的热情和更加昂扬的斗志投入到空间站工程研制建设任务中去。

　　曾宪梓载人航天基金会于2004年12月在香港成立，旨在奖励载人航天优秀人才，吸引有志之士投身中国载人航天事业，推动这一伟大事业健康蓬勃发展。自2004年以来，已为14人（次）航天员颁发了特别贡献奖，为355人次科技和管理人员颁发了突出贡献奖，累计颁发奖金5790余万元。

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