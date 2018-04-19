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贝索斯旗下太空公司计划今年推出太空游服务

贝索斯旗下太空公司计划今年推出太空游服务
2018年04月19日 22:34 新浪科技
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贝索斯 资料图贝索斯 资料图

　　新浪科技讯 北京时间4月19日晚间消息，亚马逊CEO杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)旗下太空公司“蓝色起源”(Blue Origin)计划于今年推出太空游服务。

　　“蓝色起源”公司CEO鲍勃·史密斯(Bob Smith)日前在第34届“太空研讨会”(Space Symposium)上称，该公司仍计划于今年推出太空游服务。

　　早在2016年，“蓝色起源”就曾表示，计划在2018年开展商业化太空游服务。在昨日的“太空研讨会”上，当被问及“是否会在今年推出太空游”服务时，史密斯给出了肯定的答案。

　　他说：“我希望如此。我们认为，公司仍有可能在今年做成这件事。”当然，史密斯同时强调，前提是要确保游客的绝对安全。

　　需要指出的是，“蓝色起源”即将提供的太空游服务面向的是普通消费者，而不是宇航员等特殊群体。

　　去年12月，贝索斯曾公布了一段模拟太空旅游的相关测试视频。贝索斯称，飞行器具有宽阔的视野。在旅行期间，当零重力时，游客可以离开座位体验。

　　据悉，“蓝色起源”的“太空游”服务可以一次携带6名乘客，并能让他们在卡门线以外体验到失重状态。由于太空游总耗时约为41分钟，包含登机和着陆，因此出现乘客呕吐的几率较低。

　　虽然“蓝色起源”并未公布太空游的价格，但有媒体预计，每人每次预计为10美元至20万美元。

　　“蓝色起源”的目的是让普通人以较低的价格享受太空飞行带来的愉悦，而特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)旗下太空探索技术公司SpaceX则拥有不同的战略。

　　目前，SpaceX的卫星发射和向国际空间站运送物资的业务已经带来营收，这些业务将有助于为其最终目标提供资金：让地球人生活在火星上。(李明)

太空游贝索斯
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