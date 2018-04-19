开普勒,我来帮你找新地球!TESS卫星发射搜寻系外行星

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4月19日6点51分，美国宇航局“凌日系外行星巡天卫星（TESS）”发射成功，它将用于搜寻太阳系之外的系外行星，或许未来会发现神秘的地外生命形式。

新浪科技讯 北京时间4月19日消息，据国外媒体报道，4月19日6点51分，美国宇航局“凌日系外行星巡天卫星（TESS）”成功发射升空，它将探索太阳系之外神秘星球，其中包括潜在孕育生命的行星。

TESS卫星按预期时间由SpaceX公司“猎鹰9号”火箭从卡纳维拉尔角空军基地发射综合体40号发射，7点53分，两个太阳能板提供动力使卫星成功部署展开。美国宇航局科学任务委员会副主任托马斯·祖尔布臣（Thomas Zurbuchen）说：“对于TESS卫星的成功发射，我们感到非常高兴，它将帮助发现迄今我们未想像到的行星，它们可能适宜生存。像詹姆斯·韦伯太空望远镜这样的勘测任务有助于我们研究系外行星的详细特征，我们将更近一步地证实地球人类是否是宇宙唯一智慧文明。”

在几个星期的时间里，TESS卫星将使用6个推进器燃料运行在一个渐进椭圆的轨道，最终逐渐接近月球，这将提供一个“引力援助”，使TESS卫星最终进入13.7天为周期的地球轨道。经过大约60天的检测和仪器调试，TESS卫星将开始投入工作。

美国麻省理工学院Kavli天体物理和空间研究中心首席研究员乔治·雷克（George Ricker）说：“TESS卫星采集的一个重要科学资料是高精准轨道数据，它每次近距离掠过地球，将传输相机拍摄的全帧图像。这是TESS卫星独特功能之一，此前太空探测器是不可能实现的。”

在为期两年的勘测任务中，科学家将宇宙空间分成26个区域，在第一年勘测活动中，TESS卫星将使用4个独特广域相机拍摄宇宙南部的13个区域，宇宙北部的13个区域将在第二年进行勘测。这些区域覆盖85%宇宙空间。

TESS卫星将观测一种叫做“凌日（transits）”的现象，从观测者角度来看，当一颗行星掠过行星前方，将导致恒星周期性变昏暗。目前在被确认的大约3700颗系外行星中，超过78%是通过凌日方法发现的。

美国宇航局开普勒探测器发现2600多颗系外行星，其中多数环绕距离地球300-3000光年之遥的恒星轨道运行。据了解，TESS卫星将使用与“凌日”相同的方法进行观测，它将聚焦距离地球30-300光年之遥的恒星系统，并观测比开普勒天体目标明亮30-100倍的星球。

依据这些目标恒星的亮度，研究人员将使用光谱研究光的吸收和释放，从而确定行星的质量、密度和大气成分。大气中水和其它关键分子将提供行星宜居生命能力的重要线索。

美国宇航局戈达德太空飞行中心TESS卫星首席科学家史蒂芬·莱因哈特（Stephen Rinehart）说：“TESS卫星的观测目标将是未来几十年的重要天文研究目标，这将是系外行星研究新纪元的开始！”

通过TESS卫星的观测计划，全球科学界能够进行TESS核心任务之外的研究项目，其中包括：系外行星特征分析、恒星天体物理学、遥远星系和恒星系统科学。（叶倾城）