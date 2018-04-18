五分钟带你领略月球之美 捕捉表面前所未见的细节

新浪科技讯 北京时间4月18日消息，据国外媒体报道，NASA近日公布了一段由月球轨道探测器收集的数据制作而成的视频。在这段分辨率4000像素的视频中，月球之美展露无遗。

视频从全新视角展现了冷寂荒凉的月面，有时是普通的视频图像，有时则是经数字增强处理过的图像。

视频中包含了多处令人惊叹的月面景观，如直径2500公里的南极-艾托肯盆地，以及著名的阿波罗17号降落处等。

这段视频中的数据由月球勘测轨道飞行器（LRO）历时九年收集而成。该探测器自2009年6月以来，一直在距月表上方50公里处对月球展开观察，捕捉月球表面前所未见的细节。

该探测器让我们意识到，月球并不是一个一成不变的世界。例如，它最近发现，撞击月球的小行星和彗星每年平均可形成180个直径10米以上的新陨石坑。

视频囊括了月球近地面（靠近地球一面）和远地面的几处关键地点，包括月球南北两极的画面。其中还有摄于2017年的明亮的沙克尔顿陨石坑（Shackleton crater）。该陨石坑位于月球南极。正是在这里，月球勘测轨道飞行器首次传回了说明冰可能占月球表面物质22%的数据。

视频中还包括位于月球南部高地的第谷环形山（Tycho crater），以及未来探索的重点目标——阿里斯塔克斯高原（Aristarchus Plateau）。另外，视频还包含一张东海盆地（Orientale Basin）的数字增强图像。东海盆地位于月球远地面的最西边，形状如同一面靶子。

“随着视频在月球近地面、远地面、北极和南极之间来回穿梭，我们标出了一些有趣的地形特征、特殊地点、以及在月球表面收集的信息。”一名NASA发言人表示。

在这段时长5分钟的视频中，我们还能看到阿波罗17号当年的降落地点，陶拉斯-利特罗山谷（Tautus-Littrow Valley），位于澄海（Sea of Serenity）东南边缘处。欧洲科学家计划于今年年末在该山谷中部署一辆月球车。该月球车将巡视月球表面，希望能找到1972年由NASA宇航员尤金·塞尔南（Eugene Cernan）留下的那辆月球车。

视频的背景音乐选用了Killer Tracks公司的《永不回头》（Never Looking Back）和《飞越混乱》（Flying over Turmoil），分别由本杰明·克劳斯（Benjamin Krause）和斯科特·古德曼（Scott Goodman）创作。

阿波罗计划是NASA从1961年开展的一系列载人登月计划。其中前四次为测试设备的试飞任务，其它七次任务中，有六次成功在月面登陆。1972年，最后一次阿波罗登月任务圆满结束。共有12名宇航员曾登上月球。（叶子）