NASA航天员训练官：女性登陆火星只是时间问题

[环球网科技 记者 林迪]4月18日，据外媒《每日邮报》北京时间报道称，美国航空航天局（NASA）航天员训练部门负责人称，虽然航天员目前是一个男性主导的领域，但女性登陆火星只是时间问题。

报道称，虽然40多年前NASA就选拔了首名女性航天员，但整体而言，航天员还是一个男性主导的领域。

NASA约翰逊太空中心资深工程师艾莉森·麦金太尔（Allison McIntyre）指出，12名男性航天员曾在月球上“漫步”。虽然女性航天员也曾进入过太空，但与男航天员相比要少得多。

在接受BBC Radio 5 Live采访时，麦金太尔表示：“我们中心的主任是女性，我们部门前负责人也是女性，我们有女航天员，但尚未把她们送上过月球。”

麦金太尔领导着一个航天员训练部门。作为其训练科目的一部分，未来航天员必须显示出能处理火灾、快速减压或有毒化学物质泄露等突发事件的能力。

NASA的其他女性员工表示赞同麦金太尔同样的观点。NASA飞行主任艾米莉·尼尔森（Emily Nelson）说，“很显然，目前和未来的部分航天员会是女性，因此女性登陆火星只是时间问题。”

她还表示，“我们上一次登陆月球时，长时间留在那里的能力还是有限的。我们需要时间开发出更强大的技术，开发出能在月球上停留一段时间的生命支持系统、太空服等，国际空间站也进行了大量这方面的研究。”

图：女航天员卡伦·尼贝里（Karen Nyberg），曾在国际空间站驻留6个月时间