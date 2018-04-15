打个火箭去太空 太空旅行开始接受预定了？

新华网 李雪梅

大家休假时喜欢去哪儿玩？太空旅行了解一下：

南北极风光尽收眼底，一天看16次日落日出；像宇航员一样体验零重力；在太空种菜、直播、发朋友圈……

这不是科幻小说，也不是虚假广告。美国一家初创企业宣布建造太空酒店，预计2022年开始营业，现已接受预定。

多少钱？12天体验套餐，包培训和往返路费，打包价950万美元。太贵了吗？17年前，美国人丹尼斯·蒂托在太空旅行一周，花费2000万美元。

时长翻倍，费用减半，未来可期。太空旅游有望成为另类休闲新方式。

看到太空旅行的商机，先行者蠢蠢欲动，新突破呼之欲出。

英国私营航天公司维珍银河完成超音速测试飞行，向太空旅行迈出一大步；俄联邦航天局计划投资建立“豪华”太空酒店，4年后或横空出世；亚马逊创始人贝索斯创建蓝色起源公司，发布了拥有“最大窗户”的太空飞行器；SpaceX公司创始人马斯克成功发射猎鹰重型火箭，把特斯拉跑车送进太空，他的下一个梦想是用“大猎鹰”送人上火星。

太空旅行并不神秘，且选择多多。

旅行层次多。太空旅行分为亚太空高空飞行、亚轨道飞行和轨道飞行。亚太空高空飞行穿行于太空下面的气流层，可体验太空类似景色和体感；亚轨道飞行距地面约20到100公里，可以感受失重，俯瞰地球；轨道飞行距地面400公里，是真正意义的太空飞行。俄罗斯迄今已把7位富豪送上轨道飞行。

服务供应商多。国际上已经有多家公司开展亚轨道旅游业务，比如英国的维珍银河、美国的蓝色起源和Aerospace。霍金生前曾期盼乘维珍银河的“太空船2号”遨游太空，并在推特上发文称“我们进入了一个新的太空时代，如果能够乘坐这艘太空船飞行，我将感到非常荣幸”。

太空旅行不会缺席中国的身影。2016年，中国的长征火箭“下海从商”，未来将适时推出“太空专车、顺风车、班车”等多类型发射服务。中国航天科技集团发布的路线图称，2025年前后，中国的亚轨道太空游将成为现实。

探索宇宙，有掌声也有牺牲。2014年，维珍银河的载人航天器爆炸，两名试飞员一死一伤。事故令外界质疑其太空船的可靠性，时隔年余，维珍银河再次整装出发！

脚踏实地，仰望星空。所谓太空旅行，不如说打破极限，探索人类边界。与成功相比，大胆的想象和尝试的勇气更显可贵。

你，是否想拥抱太空？

（来源：新华网、参考消息网、人民网、环球网、中国日报网等）