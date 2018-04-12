天文史的今天:航天飞机时代开端 哥伦比亚号首飞成功

来源：星空早知道

4月12日在人类航天史上占有重要地位。1961年的4月12日，尤里·加加林成为首个进入太空的人类。

整整20年后，1981年的4月12日，随着哥伦比亚号航天飞机的首飞成功，人类开启了航天飞机时代。

1981年4月12日，哥伦比亚号航天飞机发射升空，开启了人类的航天飞机时代 来源：NASA

STS-1（太空运输系统-1号）是美国宇航局航天飞机项目的首次正式太空飞行。1981年4月12日美国东部时间7：00，第一架正式服役的航天飞机“哥伦比亚号”发射升空，在太空飞行54.5小时后，于4月14日安全返回地球，期间围绕地球飞行了36圈。

此行，哥伦比亚号航天飞机只搭载了两位宇航员：指令长约翰·杨（John W。 Young）和驾驶员罗伯特·克里彭（Robert L。 Crippen）。这次飞行是自从1975年7月份阿波罗-联盟飞船太空对接任务以来，美国执行的首次载人飞行任务。

首次航天飞机任务STS-1任务徽标 来源：NASA

尽管之前进行了大量地面和大气层内飞行测试，但这是航天飞机作为一种全新研制的天地往返飞行器第一次，也是唯一的一次太空测试飞行，此后的飞行都是属于正式执行任务了。

1981年的4月12日刚好是人类首次进入太空20周年纪念日：1961年4月12日，苏联航天员尤里·加加林乘坐“东方一号”飞船首次飞入太空，开启了载人航天的时代。

关于加加林和1961年的首次载人航天，请参见我们此前的报道：

天文史上的今天：进入太空的第一人：尤里·加加林

升空的一瞬间 来源：NASA

但哥伦比亚号的此次飞行选在这个日子并非为了去纪念加加林升空20周年，而完全出于巧合，因为之前原定的发射日期其实是4月10日，但一个突发的技术故障让发射被迫推迟了两天，也就造就了这一冥冥之中的惊人巧合。

杨和克里彭在1978年3月份被选中作为执行STS-1任务的宇航员。杨是当时美国宇航局最资深的宇航员，太空飞行经验极为丰富，极少有人能出其右。他分别在1965年和1966年执行双子星3号和10号飞行任务，在1969年和1972年又先后两次执行阿波罗飞行任务。

执行航天飞机首飞任务的两位宇航员，左边是太空“老鸟”，第五次执行太空任务的约翰·杨，右边是太空“新手”，第一次执行太空任务的克里彭 来源：NASA

1969年，杨参与阿波罗10号飞行任务，而到了1972年，在阿波罗16号任务期间，杨担任了指令长，并登上了月球表面，成为人类迄今踏上月球表面的12人之一。之后，1974年开始，约翰·杨担任美国宇航局宇航员办公室主任。执行STS-1首次航天飞机任务是杨的第五次太空飞行。

相反，克里彭则直到1969年才加入NASA，“哥伦比亚号”航天飞机STS-1是他首次执行太空飞行任务。

11月夜晚，等待升空的哥伦比亚号航天飞机 来源：NASA

由于执行的是首飞任务，哥伦比亚号航天飞机携带了两位宇航员的舱外宇航服，以便紧急情况下使用。

作为航天飞机的初次飞行，美国宇航局对它的唯一期待就是航天飞机能够安全抵达轨道并安然返回地面。它唯一搭载的载荷就是一台被称作“研发飞行仪器包”（DFI）的设备组件，其功能就是测量航天飞机升空到返回各个阶段的状态。

返回地球的哥伦比亚号航天飞机 来源：NASA

飞行期间，全部预定的113项检测指标全部达到标准，证明了美国航天飞机技术和安全性的成熟。

这一天是一个崭新时代的开端，拥有航天飞机赋予了人类许多之前难以想象的能力，比如在轨道上捕获和维修卫星，一次最多可以将多达7位宇航员送上太空，以及可以重复使用的太空往返飞行器。

首航归来，正走出航天飞机舷梯的两位宇航员 来源：NASA

在发射前倒计时9分钟的时候，现场发射主管乔治·佩吉（George Page）为即将出征的两位宇航员念了里根总统发来的，对于两位宇航员的美好祝愿，并在最后加上了他自己的一段话：

“约翰，我们发射团队能为你们做的已经不多了，祝你们好运，我们1000%与你们同在。很骄傲我们能够参与其中，祝你们好运，先生们。”

任务期间的地面控制中心 来源：NASA

1981年~2011年，航天飞机从服役到退役，整整经历了30年风雨。期间，一共执行了135次飞行任务。

30年间，航天飞机发生了两次空难，哥伦比亚号和挑战者号航天飞机爆炸，14名宇航员不幸罹难。

2011年7月21日，最后一架航天飞机退役，航天飞机正式结束了历史使命。