新浪科技> 科学探索> 天文航天 > 正文

把你的名字送上火星 “洞察号”做最后发射准备

把你的名字送上火星 “洞察号”做最后发射准备
2018年04月09日 14:07 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　当地时间4月6日，NASA的火星登陆探测器“洞察号”在美国加州范登堡空军基地内做发射前的最后准备。此前预计“洞察号”的发射窗口在2018年5月5日开启，预计在2018年11月26日在火星北半球的埃律西昂平原（Elysium Planitia）着陆，在火星表面工作728天（708个火星日）。

　　在登陆火星的同时，“洞察号”会携带两个带有公众名字的微型芯片一同踏上火星的土地。从2015年开始，NASA就在其官网开放窗口，公众可将自己的名字通过网络发送给“洞察号”，这些包含公众名字的信息保存在两块芯片上，与“洞察号”一起前往火星，开启一场虚拟的火星之旅。

　　“洞察号”火星登录器将帮助人类进一步了解火星的内部构成，通过深入了解火星的内部，对类地行星的形成带来更多的了解。“洞察号”的探头将钻入火星地下5米深处进行考察，测量温度和重力波动等。NASA科学家们希望借助“洞察号”弄清火星的内核究竟是由液体还是固体构成的。

　　早在2015年8月，近82.7万人将自己的名字写在了“洞察号”的芯片上，但由于2015年12月，“洞察号”地震仪传感器的真空室没能通过密封测试，NASA推迟了发射。在2017年，NASA在“洞察号”上又新增了一枚微型芯片，以便公众将自己的名字上传。

　　据悉，“洞察号”可在火星上停留两个地球年，相当于火星上一年。“洞察号”携带的主要仪器有地震仪设备、地热流值探测仪、火星自转与内部结构实验仪。一旦“洞察号”探索成功，科学家们将可获得火星构造和太阳系中其他岩石星球的研究数据，它们将帮助科学家们理解火星在亿万年间的变化。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有