把你的名字送上火星 “洞察号”做最后发射准备

当地时间4月6日，NASA的火星登陆探测器“洞察号”在美国加州范登堡空军基地内做发射前的最后准备。此前预计“洞察号”的发射窗口在2018年5月5日开启，预计在2018年11月26日在火星北半球的埃律西昂平原（Elysium Planitia）着陆，在火星表面工作728天（708个火星日）。

在登陆火星的同时，“洞察号”会携带两个带有公众名字的微型芯片一同踏上火星的土地。从2015年开始，NASA就在其官网开放窗口，公众可将自己的名字通过网络发送给“洞察号”，这些包含公众名字的信息保存在两块芯片上，与“洞察号”一起前往火星，开启一场虚拟的火星之旅。

“洞察号”火星登录器将帮助人类进一步了解火星的内部构成，通过深入了解火星的内部，对类地行星的形成带来更多的了解。“洞察号”的探头将钻入火星地下5米深处进行考察，测量温度和重力波动等。NASA科学家们希望借助“洞察号”弄清火星的内核究竟是由液体还是固体构成的。

早在2015年8月，近82.7万人将自己的名字写在了“洞察号”的芯片上，但由于2015年12月，“洞察号”地震仪传感器的真空室没能通过密封测试，NASA推迟了发射。在2017年，NASA在“洞察号”上又新增了一枚微型芯片，以便公众将自己的名字上传。

据悉，“洞察号”可在火星上停留两个地球年，相当于火星上一年。“洞察号”携带的主要仪器有地震仪设备、地热流值探测仪、火星自转与内部结构实验仪。一旦“洞察号”探索成功，科学家们将可获得火星构造和太阳系中其他岩石星球的研究数据，它们将帮助科学家们理解火星在亿万年间的变化。