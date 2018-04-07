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美国宇航局计划把机器人蜜蜂送到火星上去

美国宇航局计划把机器人蜜蜂送到火星上去
2018年04月07日 09:34 环球网
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　　除了地球以外，我们对火星的了解估计是最多的了，这很大程度上要归功于我们将高科技设备送到火星表面。

　　多年来，机器人漫游者一直在这个红色星球上巡逻，对我们了解地球的构成功不可没，但就范围而言，他们只能在小部分区域进行搜寻。

　　现在，美国国家航空航天局正在资助一项新的火星探测工具，这一次它有了翅膀。

　　在一项新的提议中，科学家们表明使用微型机器人“Marsbees”可以加快探索的速度。

　　通过与基站的无线连接，可以给“小蜜蜂”提供更多的动力，有翼的机器人可以在更短的时间内覆盖更大的区域，同时执行许多不同的任务。

　　阿拉巴马大学亨茨维尔的changkwon Kang写道：“Marsbees集成了传感器和无线通讯设备。”

　　移动基地可以充当充电站和主要通信中心，这群“蜜蜂”可以显著提升火星探测的效率。

　　这一提案被选为NASA创新先进概念计划的一部分，这意味着它的创作者可以获得大约12.5万美元（约为79万人民币）的支持，以实施他们的想法。

　　在初始阶段之后，如果这个想法能够显示出它的可行性，那么它就有可能获得该机构的进一步支持，并成为未来任务的一部分。

　　Marsbee的想法在取得成果之前还有很长的路要走，但它似乎已经有了一个很好的开端。

　　在最初的提议中，这种小型立方体形状的机器人有像昆虫一样的翅膀结构，因为这是与火星大气层的最佳配置，并且在管理电力方面效率也很高。

　　在开发的第一阶段，团队将试图证明一个小型机器人可以在类似火星的环境中翱翔，同时保持耗电量最小。

　　如果这个假设能得到证明，那么第二个阶段的任务就将集中在风力补偿，起飞着陆，以及任务应用上。

机器人火星蜜蜂
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