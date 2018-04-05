新研究称月球碰撞形成之前原始地球就已存在水资源

科学家最新一项研究表明，在月球碰撞形成之前，地球表面上一定存在着水资源。

新浪科技讯 北京时间4月5日消息，据国外媒体报道，目前，科学家最新一项研究表明，形成月球的碰撞事件一定非常强大，从而导致年轻地球物质与这颗较大天体碰撞融合在一起。同时，在月球碰撞形成之前，地球表面上一定存在着水资源。

这一观点源自迄今最大的一项研究任务，科学家们对比分析了地球和月球岩石成分，结果发现地球和月球的成分具有惊人相似性，其相似度远大于太阳系其它天体。

英国开放大学物理科学学院研究员理查德·格林伍德（Richard C。 Greenwood）和同事们分析了每一次阿波罗任务采集的月球岩石样本，并将他们从深海底采集的大量岩石进行了比较，他们关注的是氧气，而氧气占分析岩石成分的50%。

研究报告作者格林伍德说：“氧是太阳系仅决于氢和氦的第三大元素，一般来讲，当陨石抵达地球时，它的氧同位素成分与地球相比是非常独特的。”他强调称，例如：我们可以很容易地通过同位素成分，识别火星岩石。然而，当研究人员分析地球和月球岩石时，他们发现样本中氧同位素组成差异仅为百万分之四。

格林伍德说：“事实上地球和月球如此相似是非同寻常的，但这的确表明，地球和月球一定是在非常高能量碰撞事件中形成的，它们能够将所有物体融合在一起，并将所有物体均匀地结合起来。”

上世纪70年代，研究人员首次提出，我们所知道的地球和月球是一颗火星大小天体与原始地球碰撞形成的，该事件发生在大约45亿年前。最初，研究人员认为月球主要是由碰撞天体提供物质形成的，并且包含了来自原始地球的少量成分。但是格林伍德表示，如果真的是这样，地球和月球的氧同位素组成应当截然不同，但是最新研究显示，它们比其它任何天体都更加相似。

此次远古时期碰撞使得火星大小天体‘原始身份’完全消失，因为它与地球物质完全混合在一起。

地球和月球之间的微小差异，可由月球碰撞形成之后小行星和陨石碰撞地球进行解释。

地球和月球如此相似，暗示着水在碰撞之前就已存在地球，更重要的是，水资源幸存于此次灾难性碰撞事件。然而，之前研究假设认为，任何水都可能消失，因此远古碰撞事件之后地球上的水资源是后期产生的。

格林伍德说：“地球上的水源可能来自于碳质球粒陨石（carbonaceous chondrites），这是一种石质陨石。但是它们具有非常独特的氧同位素成分，如果远古碰撞事件之后才形成水，我们会看到，地球和月球的氧同位素成分会形成更大的差异。”尽管发生了巨大碰撞，但是水在地球上幸存下来的事实是一个好消息。这表明尽管行星演变过程非常激烈，但是在太阳系外部合适行星上很可能发现生命物质。

格林伍德说：“太阳系外还有其它的系外行星，它们形成末期经历了巨大撞击。但是我们的研究报告表明，水是一种非常坚韧的物质，远古碰撞事件中地球融化和蒸发，水资源仍然存在。”

这项最新研究报告发表在3月28日出版的《科学进展》杂志上。（叶倾城）