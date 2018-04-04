马斯克和贝索斯要如何颠覆太空探索？哪位更有胜算？

据国外媒体Fast Company报道，《火箭亿万富翁：伊隆?马斯克，杰夫?贝索斯和新太空竞赛》作者、科技记者蒂姆?费恩霍尔茨近日接受采访，讲述马斯克和贝索斯等人正如何试图颠覆太空探索领域。 SpaceX在2月初发射了它的猎鹰重型火箭（Falcon Heavy），这是太空探索近代史上最好的公关活动之一——不仅仅是因为伊隆?马斯克的公司将一辆特斯拉汽车送上太空。

数以百万计的人观看了这次发射，亲眼见证SpaceX尝试将所有的三颗火箭都带回地球，最终其中一颗火箭坠向距离SpaceX海上平台的着陆点仅几米的地方。让所有人齐聚一堂的是，一家私人太空探索公司展示其大型火箭带来的激动人心的前景——以及以极低的成本将超重负载送上太空的潜在希望。美国宇航局似乎已经对猎鹰重型火箭失去一些兴趣，这无关紧要；公众参与进来了。你会觉得，最终宇航局将不得不追随进来。

私人太空竞赛已经激战了好几年了，地球上最富有的一些人纷纷投入进来，力争领先地位。这就是Quartz记者蒂姆?费恩霍尔茨（Tim Fernholz）在他的新书《火箭亿万富翁：伊隆?马斯克，杰夫?贝索斯和新太空竞赛》中探究的东西。

最近，Fast Company采访了费恩霍尔茨，了解一下在这场竞赛中，哪位大亨更有胜算？是马斯克？贝索斯？还是别的大亨？

问：你为什么要写这本书？

答：因为感觉一件历史大事正在发生，但它并没有得到应有的关注。它是人类与太空联系的方式一个关键时刻，它是一个令人兴奋的故事，对未来也会有很大的影响。

问：为什么没有得到应有的重视？

答：我认为，人们往往会忽视很多这样的家伙和很多这样的公司，觉得他们很怪异，或者觉得他们在张口说大话。直到最近五年，我们才看到这些公司证明这是一个新时代，它们能够做到NASA曾经做到的事情，甚至能够做到NASA不能做到的事情。

问：听起来你认为这些人作为太空行业的参与者应该被认真看待？

答：是的，我认为太空行业的任何一个人现在都会说这是一个客观事实。尤其要看看SpaceX对全球发射产业的影响，欧洲卫星发射公司Arianespace、波音和洛克希德的合资公司联合发射联盟等公司，因为SpaceX的成功全都不得不大幅改变它们的业务计划，这也为追随他们的新公司带来了大量的机会，大量的资金，同时也促使很多人愿意相信那些未曾被尝试过的商业模式。

问：你觉得 SpaceX 为什么会如此成功呢？他们是因为做对了一两件事而走到现在的地步吗？

答：他们做好了两件不同的事情。一件是他们从零开始，他们没有陷入行业常见的问题，无论是融资模式，分包，还是不信任现成组件的问题。他们真的是说，让我们以尽可能低的成本来做这个，并将此作为我们的目标。

第二件事是，他们愿意承担NASA当初不愿承担的风险，特别是在投资于这种可重复使用的火箭系统上面，那使得他们能够使得自己的太空飞船比竞争对手便宜得多。

问：“猎鹰 9 号”火箭曾连续多次发生爆炸。你觉得他们是否一直坚信自己最终会取得成功，还是也有过失去信心的时候？

答：我想，他们有些时候可能也会想，“如果我们下星期没有成功地发射这枚火箭，我们就将耗尽资金，关门大吉。”但我认为，他们一直相信自己能够完成他们的目标。区别在于，如果NASA有个可重复使用的火箭项目，在尝试让它们安全降落的时候损毁了跟SpaceX一样多的火箭，国会会取消那个项目。但是因为SpaceX是由马斯克掌控的，他则会说，“我们接着干吧。”

问：这场新太空竞赛对于参与者而言意味着什么？

答：我想应该是数十亿美元规模的业务。这涉及发射卫星，这是马斯克正在做的事情，贝索斯旗下的Blue Origin也想要做；还涉及运营卫星星座网络，多家公司都在投入数十亿美元来布局，其中包括SpaceX、OneWeb、波音和LeoSat等。然后，这些家伙可能也受到了将人类带到太空的希望的驱使，那是他们想要达到的目标。这仍然有点天方夜谭，但他们正在构建可将人们送上太空的工具。我想，你必须要看看他们在做什么，然后说“好吧，这是我们得认为有可能发生的某种事情。”

问：私人太空竞赛对 NASA 等国家机构意味着什么？

答：一方面，这意味着他们可以以比以往要低得多的成本购买太空发射服务，这可能意味着他们将更加频繁地发射航天探测器到其他行星来展开研究。它将意味着美国的载人航天飞行的回归，为2011年以来的第一次，波音和SpaceX将分别在今年晚些时候和2019年年初将宇航员送上太空；它也意味着他们要重新思考自己的使命是什么。猎鹰重型火箭2月的发射，对NASA来说是一个警醒：这些私营公司有能力完成真正巨大的任务，如运营世界上最大型的火箭，他们需要思考：“政府最好将资源集中在什么地方？我们如何能够利用私营部门来做到这些？”

问：最终，你觉得公众会如何从这场私人太空竞赛中获益？

答：作为纳税人，你现在就已经能够看到它的益处，因为现在政府用于发射军事卫星或GPS卫星的支出大大减少了，得益于SpaceX进入并颠覆了这个市场。所以这是很重要的一点。我认为，各种不同的卫星商业模式具有巨大的潜力，比如以更低的成本提供互联网连接服务，以更低的成本提供电视服务，促进物联网的发展。太空也已经在我们的生活中扮演重要的角色。实际上，每一笔金融交易都是由GPS系统来记录时间。

美军也依靠太空来做它的事情。所以你每天对于太空的依赖要超出你的想象。

问：读者会对书中哪些内容最感意外？

答：很让我这个不算是太空专家的人惊讶的一点是，在开始创立私营组织来从事宇宙飞行和太空活动以前，人们其实有很长的一段尝试失败的历史。

在1980年代，有些公司尝试失败，1990年代也有些公司尝试失败。只有在这个新时代中，我们才看到人们获得成功，这就是它为什么非常值得注意。不过，阅读其中一本来自供职于NASA的经济学家亚历山大?麦克唐纳（Alexander McDonald）的书籍让我觉得很有意思，他汇编了数据集，显示富裕人群，亿万富翁级别的，投资于私人太空探索已经有一个多世纪了。

早在18世纪，他们建造了一个巨大的望远镜。加利福尼亚州最富有的那个人建造了一个巨大的望远镜天文台，这发生在19世纪。现在，世界上最富有的人贝佐斯正在打造巨型火箭，以在太空建造太空站。所以说历史往往会不断重复。

问：写这本书给你带来了多少乐趣？

答：我获得了很多的乐趣。我得去观看很多的火箭发射，这真的很酷。我得去参观很多的高科技设施，在那些地方有比我更聪明的人给我解释火箭科学，我觉得这是一种很让人愉快的体验。另外，我见了很多对太空和未来充满热情的人，这总是很让人兴奋。我也见到了马斯克，这也很有趣。