再见天宫一号：一图回顾六年使命荣光

来源：中国航天科技集团

刚刚，4月2日8点15分左右，天宫一号目标飞行器已再入大气层，再入落区位于南太平洋中部区域，绝大部分器件在再入大气层过程中烧蚀销毁。

天宫一号于2011年9月29日发射升空，先后与神舟八号、九号、十号飞船进行6次交会对接，完成了各项既定任务，为中国载人航天发展作出了重大贡献。2016年3月16日，天宫一号目标飞行器正式终止数据服务，全面完成了历史使命，进入轨道衰减期。

在天宫一号在轨运行的6年多的时间里，上演了一幕又一幕精彩的“太空大戏”，为我国空间事业的发展进行了开拓性探索。他的每一次“表演”，精彩绝伦，超乎想象，让我们见证了“航天科技”的无限魅力。

天宫一号取得的荣誉

属于全体航天人

他们一丝不苟、分秒必争

用辛勤的汗水和顽强的拼搏

努力实现着

中华民族的太空梦

今天

天宫二号仍在续写荣光

中国空间站呼之欲出

今年是我国载人航天工程“三步走战略”第三步的关键之年。近日，央视新闻报道了在航天科技集团的天津航天城的厂房里，中国空间站核心舱首次揭开了神秘面纱。

中国空间站由一个核心舱和两个实验舱组成，每个舱都重达20吨以上，这种三舱构型可以对接两艘载人飞船、一艘货运飞船。

此前，在韩国平昌冬奥会闭幕式上，中国作为2022年冬奥会东道主进行了8分钟表演，期间，“中国空间站”首次亮相，成为全球关注的焦点。2022年北京冬奥会举办，届时，也正是中国空间站建成之时。

挥手告别，是为了更好地前行！

再见，天宫一号！

茫茫宇宙，我们继续前行！