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个性化“人造流星雨”了解一下？请先准备好钱

个性化“人造流星雨”了解一下？请先准备好钱
2018年03月29日 08:04 新浪科技
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双子座流星雨，由天文摄影师凯文·刘易斯利用2015年12月14日拍摄于威尔士东北部安格尔西岛的图片合成　　双子座流星雨，由天文摄影师凯文·刘易斯利用2015年12月14日拍摄于威尔士东北部安格尔西岛的图片合成

　　新浪科技讯 北京时间3月29日消息，据国外媒体报道，庆祝盛大事件的方式有很多，比如吃蛋糕、放烟花、放气球、挥舞彩旗等，如果觉得不过瘾的话还可以来一场嘉年华游行。当然，根据事件的种类，以及你所居住的地方和身处的文化环境，可以有许多不一样的选择。现在，你还可以选择另一种酷炫的庆祝方式——来一场个性化的人造流星雨。

　　你或许会问，什么？流星雨也能人造吗？没错，还真有可能，只不过拥有一场专属的流星雨可能“要花掉大多数人一辈子才能赚到的钱”。据日本ALE公司介绍，他们可以根据需求在太空中释放丰富多彩的金属球，制造出绚烂的流星雨效果。换句话说，这其实就是一场超豪华版的定制烟花。

　　早在2016年，ALE公司就宣布了从太空中投放金属球的计划，这些金属球将绕着地球运行大约三分之一的距离，然后在大气层中燃烧，发出明亮的色彩。燃烧时，铜元素会发出绿色光；钡元素发出蓝色光；而钾、铷和铯元素会发出深浅不一的紫色光。根据之后的报道，该公司将用一颗卫星来携带大约1000个金属球，耗资约为3亿美元。后来ALE公司又明确了他们的计划，表示将于2019年中期时，在日本广岛市上空进行第一场人工流星雨表演。

　　根据BuzzFeed网站3月25日的报道，ALE公司将为任何有意愿并且有支付能力的人提供定制流星雨服务。两颗“天空画布”（Sky Canvas）卫星将携带300至400个太空颗粒，作为流星雨的原材料，并能够在地球轨道上运行长达27个月。如果有人付费，卫星可以投下“15到20个”小金属球。ALE公司还没有明确说明费用是多少，但表示将比一些大城市一年一度的烟花表演还便宜。

　　一些科学家对这种举动可能带来的太空垃圾表示担忧，认为将这样的东西放到太空中存在风险，但ALE公司表示，如果人工流星雨与其他卫星的距离在200公里以内，那这项商业活动可以随时取消。而且ALE公司声称，他们的计算结果显示，在预定的极低轨道（以及金属球烧尽时的大气层高度）发生碰撞的风险非常低。

　　好了，有没有哪些土豪想在未来几年来一场人造流星雨为生日派对助兴呢？（任天）

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