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“蓝月亮”天象31日登场 下次再见要到2020年

“蓝月亮”天象31日登场 下次再见要到2020年
2018年03月28日 11:11 新华网
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　　新华社天津3月28日电（记者周润健）继1月31日之后，今年第二次“蓝月亮”天象将在本月31日现身天宇。届时如果天气晴好，感兴趣的公众可再次目睹到“蓝月亮”风采。

　　天文专家介绍说，所谓“蓝月亮”并不是指人们用肉眼可以看到蓝色调的月亮，而是指天文历法中的一种特殊现象。

　　通常情况下，一个公历月里只有一次满月，但有时也会例外。因为两次满月间大约相隔29.53天，而公历历法中每个大月31天、小月30天（2月例外），因此一个公历月可能出现两次满月。当一个月出现两次月圆之夜时，第二个满月就被赋予了一个充满诗情画意的名字：“蓝月亮”。

　　中国天文学会会员、天津市天文学会理事史志成表示，“蓝月亮”并不是什么十分罕见的天象，平均每2.4年就会出现一次。有的年份没有，有的年份会有两次。比如今年就有两次，一次在1月，一次在3月。其中，3月的第一次满月发生在2日，第二次满月发生在31日。

　　天文专家提醒说，31日晚，一轮珠圆玉润，皎洁明亮的满月将会现身天宇，如果天气晴好，在这春意盎然的时节，感兴趣的公众不妨走到户外，一睹春日圆月的别样风采。

　　据了解，下一次“蓝月亮”天文现象将出现在2020年10月。

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