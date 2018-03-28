詹姆斯韦伯望远镜发射时间再度延迟 预计2020年发射

詹姆斯·韦伯空间望远镜发射时间再次推迟，目前的计划是2020年5月发射升空

美国宇航局刚刚召开媒体电话会议，对外界宣布了詹姆斯·韦伯望远镜发射时间延迟的消息

新浪科技讯 北京时间3月27日晚间消息，美国宇航局正在研制的“詹姆斯·韦伯”空间望远镜（JWST）目前正处于最后的组装和测试阶段，但需要更多的时间进行相关检测工作，以确保最终的万无一失。在对这一极端复杂的设备进行独立评估之后，美国宇航局已经决定，将该望远镜的发射日期再次延后，最新计划是在2020年5月发射升空。

美国宇航局 代理局长罗伯特·莱特福德（Robert Lightfoot）表示：“韦伯望远镜是美国宇航局科学任务委员会最高优先级的任务，也是美国历史上最大规模的国际空间科学合作计划。与该望远镜有关的全部硬件均已经研制完成，但还有一些问题需要进一步研究。”

此前对于望远镜以及飞船本体各硬件组成部分的测试显示均符合设计指标，但是最近詹姆斯·韦伯望远镜项目的评估委员会认为，出于谨慎起见，有必要对这些硬件，以及在组装之后的组合体进行更多的测试评估工作。

美国宇航局正在组建一个外部独立评估小组对整个项目进行审查，美国宇航局将根据相关审查结果推进下一步的后续工作，并确定更为准确的最新发射时间。美国宇航局随后将根据这两个委员会给出的信息，准备在今年夏天将要提交给美国国会的报告。

美国宇航局将与合作伙伴欧洲空间局（ESA）紧密合作，做好预定用于这台望远镜发射的欧洲“阿丽安-5”火箭的安排工作，以适应最新调整后的发射窗口。一旦最终发射日期确定，美国宇航局将最终给出该项目的总花费金额，预计这一金额将超出美国国会之前为该项目设定的80亿美元预算上限。

今年对于詹姆斯·韦伯空间望远镜而言是关键性的一年，目前正值这台口径达到6.5米的超级空间望远镜的各项设备与组件进行组装，并进行各项整体测试的关键阶段，其中包括由工程巨头诺斯罗普·格鲁曼公司研制，大小和一个网球场相当的空间遮阳板，以及装载各种设备的飞船本体舱，能源电力系统以及太阳能板等等。由于韦伯望远镜太过于巨大，工程师们必须将这台庞然大物折叠起来才能放进火箭的整流罩里发射升空，这也是一项重大的技术挑战。

詹姆斯·韦伯空间望远镜预计将被释放在距离地球超过150万公里的轨道上，在那之前，这台望远镜已经经历了各项严苛的测试，而为了确保成功，接下来它还将接受更多的严格测试。所有这些测试都需要时间，但唯有如此，才能确保项目最终的成功。

美国宇航局科学任务委员会副主管托马斯·祖尔布岑（Thomas Zurbuchen）表示：“考虑到美国宇航局和我们国际合作伙伴对此项目做出的巨大投资，我们计划系统性推进这些最后阶段的测试工作，我们需要更多时间，预计到2020年5月进行发射。”

2017年，美国宇航局在约翰逊空间飞行中心成功完成了对这台望远镜的望远镜镜面与科学载荷测试，并在随后将相关组件发往诺斯罗普·格鲁曼公司。目前所有部件都已经运抵该公司，接下来将要开展更多的环境适应性测试，包括振动测试，声学测试以及热性能测试等等。这些测试将需要花费数月时间。随后工程师们将完成最后的组装和性能验证工作。

詹姆斯·韦伯空间望远镜是美国宇航局，欧洲空间局以及加拿大航天局之间的大型合作项目。欧空局将为项目提供一枚“阿丽安-5”型火箭用于望远镜的发射。一旦成功升空，这台望远镜将会是人类历史上最先进的空间望远镜，也是迄今最大型的太空观测设备。它将观察太阳系目标，和遥远的系外行星，探查宇宙的结构和起源。（晨风）