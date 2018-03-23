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国际空间站将启用新装备 如向日葵般追踪太阳

国际空间站将启用新装备 如向日葵般追踪太阳
2018年03月23日 08:56 环球网
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　　3月21日消息，据英国《每日邮报》报道，本月NASA在国际空间站安装的太阳研究仪器TSIS-1已全面投入使用。 去年12月，在佛罗里达州的卡纳维拉尔角空军基地，TSIS-1乘坐SpaceX猎鹰9号火箭飞往国际空间站，两周后，它被永久安装在空间站上。随后，TSIS-1接受了科罗拉多大学大气与空间物理实验室（LASP）两个多月的测试。

　　LASP团队在测试太阳能仪器之前先检查了TSIS-1的瞄准平台，这个平台负责指引太阳能仪器朝向太阳。

　　NASA的一份声明解释了TSIS-1的使命，“TSIS-1利用总辐照度监视器（两个板载传感器之一）研究太阳辐射的光能总量。这个传感器的数据将让我们更好地了解地球的主要能源供应，并提供信息来帮助改进模拟地球气候的模型。”

　　声明还指出，在开启监测窗以全面观测太阳之后，总辐照度监视器在1月11日启用、开始全面收集科学数据。该传感器将在未来40年内持续不断地测量太阳向地球辐照的总能量。

　　TSIS-1的另一个传感器——光谱辐照度监视器能够测量太阳能在可见光、红外光和紫外光光谱的分布。这个任务很重要，因为每种光波与地球大气层会发生不同的相互作用。例如，太阳紫外线辐射的光谱辐照度测量对理解臭氧层至关重要。

　　3月4日，光谱辐照度监视器启用，并在接下来15年内执行测量和记录光谱辐照度的任务。

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