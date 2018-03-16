NASA考虑为月球打造迷你空间站 为火星探索奠定基础

据外媒报道，美国宇航局（NASA）正考虑为月球建造一个“迷你空间站，以便为宇航员们提供一个临近月球的“临时客栈”。 这项被称作“绕月轨道平台-网关”（Lunar Orbiting Platform-Gateway）的计划，有望在 2025 年完成建设，从而为未来任务提供一个近月观测点。除了作为地月之间的一个特殊存在，它最终或许可以为火星探索奠定基础。

当然，与环绕地球轨道数十年的国际空间站（ISS）相比，LOPG 的设计用途是比较临时的。根据 NASA 的安排，之后剩余的时间，LOPG 都将处于无人值守的自维护状态。

由于体型也要小得多，所以 LOPG 的建造和维护都更加简单。尽管这些计划仍在制定当中，一种可能性是，该网关有望建立成所谓的“近直线光环轨道”（NRHO）。

那样它就无需绕着月亮一整圈，这样的轨道会让该空间站产生长远交替的距离。这让它一直留在地球的视线之内（使得持续的通信成为可能），以及让太阳能电池板一直沐浴在阳光下（鉴于这是其主要的能量来源）。

据悉，波音早已提出了一个可能的设计。Space.com 报道称，NASA 邀请了各领域的专家，在深空网关概念科学研讨会上谈论了有关该计划的可行性及部分内容。

NASA 人类探索与任务操作委员会首席探索科学家 Ben Bussey 表示：“不同科学领域的人士都很接受这个想法，这对他们来说是一个新的机遇”。

如果 NASA 继续推动，那么该项目有望从 2022 年起步，即准备该平台的能源和推进模块。

之后还会有居住与气闸系统等其它部件，然后交给 SpaceX 等商业发射机构送入太空，所有事情有望在 2025 年之前完成。