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猎鹰重型火箭下月初首次试飞 要把特斯拉跑车送上天

猎鹰重型火箭下月初首次试飞 要把特斯拉跑车送上天
2018年01月28日 11:59 新华社
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　　新华社华盛顿1月27日电 美国太空探索技术公司27日说，世界现役最强大的重型运载火箭“猎鹰重型”计划下月初首次试飞，将把一辆特斯拉电动跑车送上天。

　　太空探索技术公司和特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克当天在社交媒体上说：计划“2月6日在（佛罗里达州）卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心39A发射台进行‘猎鹰重型’的第一次飞行。”

　　此前，马斯克曾透露，“猎鹰重型”的首次飞行将搭载他自己的一辆红色特斯拉Roadster跑车，车上还会播放1969年戴维·鲍伊的经典歌曲《太空怪人》。这辆跑车的目的地将是火星轨道，如果发射途中不爆炸，它估计将在深空中待上10亿年之久。

　　在经过多次推迟后，“猎鹰重型”已于24日完成了静态点火测试，27个引擎向地面喷出白烟，时间持续约10秒。

　　静态点火测试后不久，马斯克表示，测试效果很好。

　　据太空探索技术公司网站介绍，“猎鹰重型”火箭是一款可重复使用的重型运载火箭，可将54吨有效载荷送入轨道，约等于一架满载的波音737飞机。

　　火箭第一级含3枚“猎鹰9”火箭芯，共有27个引擎，发射时能产生约227万千克的推力，是自上世纪60年代“土星5号”登月火箭以来运载能力最强的火箭。

　　“猎鹰重型”火箭从一开始就按照载人标准设计，具有执行载人发射任务的潜力。

　　（原标题 美国“猎鹰重型”火箭将把特斯拉跑车送上天）

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