研究：火星的全球性沙尘暴或对其大气流失有重大影响

来源：cnBeta

每隔一段时间，火星都会经历一次遍布整个红色星球的大规模沙尘暴——一场全球性的沙尘暴，这可能会导致红色星球大气中的气体流失。这个可能性在一项新发表的研究中进行了讨论，该研究考察了美国宇航局（NASA）火星勘测轨道飞行器（MRO）收集的数据。

火星上最近一次发生全球性沙尘暴是在2007年。

很久以前，火星是一个更温暖，更潮湿的星球。然而，随着时间的推移这一切都发生了变化，因为火星的大气流失现象最终导致了我们今天看到的这颗贫瘠寒冷的星球。下面的图片显示了火星遭遇全球性沙尘暴的前后对比图。

在过去的几年中，欧洲航天局的火星快递轨道卫星（Mars Express Orbiter）和NASA的哈勃太空望远镜发现了火星中层大气中的水汽和大气层顶部的氢气流失之间的联系。最近发表在《自然-天文学》（Nature Astronomy）上的这项新研究报告了火星中层大气中较高水平的水汽与沙尘暴之间的联系。

研究人员指出，沙尘暴期间发生的空气质量上升以及随之而来的水汽。然而，两个航天机构对中层大气水汽和大气流失的观测是在2007年火星全球性沙尘暴后发生后进行的。

今年火星上预计将出现新一轮的全球性沙尘暴。这样的风暴会给NASA一个机会，使用火星上的各种设备收集大量数据。据研究人员介绍，区域性的火星沙尘暴的数据已经指向中层大气水汽的增加，2007年全球风暴的现有数据暗示该事件期间水汽的大量增加。

尽管如此，新的全球性沙尘暴也不是没有问题的。研究人员预计，即将到来的这场沙尘暴将始于即将到来的火星夏季，并将会持续到2019年初，导致一些现有的火星任务可能会出现问题。例如，“机遇号”（Opportunity）火星探测器就依靠太阳能电池板获得电力，而在沙尘暴期间其可能会受影响。