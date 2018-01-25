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一箭三星：长二丙火箭成功发射遥感三十号04组卫星

一箭三星：长二丙火箭成功发射遥感三十号04组卫星
2018年01月25日 14:30 新浪综合
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　　来源：中国航天科技集团公众号

　　1月25日13点39分，长征二号丙运载火箭在我国西昌卫星发射中心，以一箭三星的方式成功发射遥感三十号04组卫星，卫星随后进入预定轨道。

 圆满成功 （褚洪杰 摄） 圆满成功 （褚洪杰 摄）
长二丙火箭成功发射遥感三十号04组卫星（史啸 摄）长二丙火箭成功发射遥感三十号04组卫星（史啸 摄）

　　长征二号丙运载火箭由中国航天科技集团有限公司一院抓总研制，本次发射是该型火箭2018年的首战。

 长二丙火箭一飞冲天（岳苗 摄） 长二丙火箭一飞冲天（岳苗 摄）

　　长征二号丙运载火箭是我国唯一一型在内陆三个发射场都成功执行任务的金牌火箭。从去年9月29日重返西昌卫星发射中心以来，长二丙火箭连续执行4发任务，发发成功。

　　→ 2017年9月29日，长征二号丙运载火箭成功发射遥感三十号01组卫星。《快讯|长二丙火箭不负重托发射成功！久违了，那一声轰鸣！》

　　→ 2017年11月25日，长征二号丙运载火箭成功发射遥感三十号02组卫星。《快讯|长二丙火箭成功发射遥感三十号02组卫星！》

　　→ 2017年12月26日，长征二号丙运载火箭成功发射遥感三十号03组卫星。《2017年宇航发射收官！长二丙火箭成功发射遥感三十号03组卫星》

　　遥感三十号04组卫星采用多星组网模式，主要用于开展电磁环境探测及相关技术试验。

　　本次发射是长征系列运载火箭的第265次飞行。

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