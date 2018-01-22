新浪科技> 科学探索> 天文航天 > 正文

NASA最大火箭关键组件实现突破 有望2030年飞往火星

NASA最大火箭关键组件实现突破 有望2030年飞往火星
2018年01月22日 13:46 环球网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　据英国《每日邮报》1月19日报道，美国航空航天局（NASA）在密西西比州圣路易斯湾附近的斯坦尼斯航天中心完成了RS-25发动机飞行控制器的重要发射测试。同时。发动机上3D打印的“减震器”也再次通过测试。据预计，人类在2030年有望抵达火星。

　　通过测试的RS-25发动机控制器将用于NASA的太空发射系统（SLS）。SLS深空火箭将由四台RS-25发动机同时发射，产生200万磅的推力，再配合一对固体火箭助推器，将产生超过800万磅的推力。

　　最初的SLS的RS-25发动机则成为前太空梭的主发动机，经过改造以提供较大SLS火箭所需的初始动力。根据NASA的说法，这一改型的关键部分便是新型飞行控制器，是RS-25的核心，帮助发动机与SLS火箭进行通信并精确控制发动机操作和内部情况诊断。

　　3D打印的发动机部件，被称为pogo蓄能器组件，是对使用先进技术制造的部件测试的一部分，有望在未来大大降低发动机的成本。Aerojet Rocketdyne（RS-25的主要承包商）的工程师说，“减震器”部件是用激光和金属粉末印刷的，与一个需要几年时间的手工制造相比，这台机器在几周内便可以建成两部分。所以，在接下来的一年，工程师们计划在RS-25发动机上增加额外的3D打印部件，以减少SLS成本，避免浪费。

　　SLS火箭将于2019年进行首次无人驾驶飞行，最终将携带人类进入猎户座太空船，到达月球和火星。（实习编译：袁沿 审稿：李宗泽）

NASA火星月球
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有