NASA最大火箭关键组件实现突破 有望2030年飞往火星

据英国《每日邮报》1月19日报道，美国航空航天局（NASA）在密西西比州圣路易斯湾附近的斯坦尼斯航天中心完成了RS-25发动机飞行控制器的重要发射测试。同时。发动机上3D打印的“减震器”也再次通过测试。据预计，人类在2030年有望抵达火星。

通过测试的RS-25发动机控制器将用于NASA的太空发射系统（SLS）。SLS深空火箭将由四台RS-25发动机同时发射，产生200万磅的推力，再配合一对固体火箭助推器，将产生超过800万磅的推力。

最初的SLS的RS-25发动机则成为前太空梭的主发动机，经过改造以提供较大SLS火箭所需的初始动力。根据NASA的说法，这一改型的关键部分便是新型飞行控制器，是RS-25的核心，帮助发动机与SLS火箭进行通信并精确控制发动机操作和内部情况诊断。

3D打印的发动机部件，被称为pogo蓄能器组件，是对使用先进技术制造的部件测试的一部分，有望在未来大大降低发动机的成本。Aerojet Rocketdyne（RS-25的主要承包商）的工程师说，“减震器”部件是用激光和金属粉末印刷的，与一个需要几年时间的手工制造相比，这台机器在几周内便可以建成两部分。所以，在接下来的一年，工程师们计划在RS-25发动机上增加额外的3D打印部件，以减少SLS成本，避免浪费。

SLS火箭将于2019年进行首次无人驾驶飞行，最终将携带人类进入猎户座太空船，到达月球和火星。（实习编译：袁沿 审稿：李宗泽）