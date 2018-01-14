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美登月计划与50年前有何不同？日媒:系探测火星跳板

美登月计划与50年前有何不同？日媒:系探测火星跳板
2018年01月14日 07:44 参考消息
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　　日媒称，1969年美国“阿波罗”11号登陆月球，至今已经过去约50年。近日，将人类再次送上月球的计划已经启动。美国总统特朗普2017年12月11日签署文件，命令美国国家航空航天局（NASA）开展载人探月工程。中国也在积极探测月球，日本则打算参加美国的载人探测计划。

　　据《日本经济新闻》网站1月9日报道，在阿波罗计划中，1969年“阿波罗”11号首次登月，宇航员阿姆斯特朗成为首名在月球上留下足迹的人类。之后，除了因事故返航的“阿波罗”13号之外，截至1972年的“阿波罗”17号，共有6次成功着陆，将12名宇航员送上月球。截至目前，人类只有在那个时候抵达过其他星球。

　　报道称，阿波罗计划的目的在于把人类送上月球。但此次美国将在月球上建立基地，将之作为火星探测等前往更遥远星球的跳板。美国在奥巴马时代就提出了将人类送上火星的设想，作为火星探测的前一阶段，此次增加了载人探月的内容。特朗普也解释称，“不仅要在月球插上国旗，还将为探测火星打好基础”。

　　报道称，NASA正推进2030年代中期将人类送上火星的计划。作为探测火星的跳板，美国正致力于在绕月轨道建设“深空门户”空间站，已确认与俄罗斯展开合作。在这一潮流下，美国希望将让宇航员重返月球并建设有人基地。与深空门户一起，将月球基地作为前往火星的跳板。

　　如果从地球直接前往火星，出发时必须携带大量燃料，进行发射需要大量的费用和劳力。但如果把所需燃料和设备运到月球基地或宇宙空间站，从那里出发前往火星等处就能节省燃料。

　　如果能建成月球基地，还将有助于开发沉睡在月球上的资源。此前的探测发现，月球上存在水和铝等资源。可以期待将水分解为氧气和氢，用作火箭燃料。此外，日本的“月亮女神”探测器发现月球存在巨大地下空洞，美国也对此非常关注，希望查明建立月球基地时能否利用这些空洞。

　　报道称，不只有美国对月球探测感兴趣。2013年，中国“嫦娥三号”无人探测器在月球上着陆，成为美苏之后第3个成功的国家。此外，中国还在推进把月球样品带回地球的计划。虽然并未公布具体时间表，但毫无疑问中国已将载人登月提上日程，正在推进探测计划。

　　报道称，没有自主载人火箭的日本2017年12月修改了《宇宙基本计划》的路线图，决定参与美国的探测计划等，力争实现载人探月球和载人火星探测。

　　报道表示，特朗普对于应对气候变暖态度消极，对科学领域也缺乏关注。但从总统选举期间开始，其对于太空开发就作出积极发言。尤其是推进载人探测的姿态十分强烈，可以说此次将宇航员送上月球的方针也符合这一趋势。此外，阿波罗计划对于美国来说是往日巨大的荣耀，而对于支持率低迷的特朗普来说，这将是赢回支持的举措之一。

　　美国为展开火星探测等，正在开发“SLS” 大型火箭和“猎户座”宇宙飞船等。此外，民营企业SpaceX也宣布，正开发“BFR”大型火箭，力争实现载人探测火星。这种火箭比用于发射阿波罗宇宙飞船的“土星5型”火箭还大。将人类送上月球的计划应当会用到这些技术。

　　报道称，推进阿波罗计划时美苏正处于激烈的太空争霸时代。美国总统肯尼迪曾宣布，“1960年代让人类到达月球”，美国赌上国家威信投入了资金。此次，登陆月球的具体日程仍未确定，还存在如何筹措预算等课题。要再次登上月球，或许与技术相比，资金问题更加突出。

这张美国航天局提供的资料照片显示，1969年7月20日，“阿波罗”11号宇宙飞船指令长阿姆斯特朗站在月球表面上。新华社发　　这张美国航天局提供的资料照片显示，1969年7月20日，“阿波罗”11号宇宙飞船指令长阿姆斯特朗站在月球表面上。新华社发
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