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SpaceX丢失的神秘航天器或为CIA试验性航天器

SpaceX丢失的神秘航天器或为CIA试验性航天器
2018年01月13日 13:35 中国新闻网
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　　据美国媒体援引消息人士的资料报道，美国政府的神秘航天器“祖马”在发射时丢失，该航天器可能属于为中情局(CIA)定制的试验性航天器。

　　SpaceX公布了“祖马”发射的消息，但对于其他数据一律三缄其口，外界对这艘飞船的实际轨道位置、实际功用、升空目的等，至今仍一无所知。“祖马”的制造商曾表示，该飞船是应美国政府要求制作，但不愿提供更多细节。

　　此前媒体援引匿名消息人士的资料报道，在1月7日发射过程中“祖马”未能与SpaceX“猎鹰9”运载火箭第二级分离并丢失。“祖马”按照美国政府的订单制造，其用途保密。据媒体资料显示，它的价值达数十亿美元。

　　报道称，这个实验性的航天器很可能是航天飞机或者其它飞行器。

　　当地时间1月7日，美国太空探索科技公司(SpaceX)发射一艘名为“祖马”(Zuma)的飞船，这艘飞船为美国政府所有，“身份”极为神秘，无论是其任务性质、属于政府哪个单位，至今仍然是一个谜。

　　该计划可能不是由美国国防部制定，而由中情局制定。在落实太空项目时中情局不时地与美国国家情报局合作。美国航天新闻表示，这种说法可以解释五角大楼对事件保持沉默的原因。

　　此前，五角大楼表示，由于任务的机密性无法对该事件发表评论。

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