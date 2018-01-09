长二丁火箭成功发射高景一号02组卫星

来源：中国航天科技集团

1月9日11点24分，我国在太原卫星发射中心用长征二号丁运载火箭以一箭双星方式，成功将高景一号03、04星送入预定轨道，与同轨道的高景一号01、02星组网运行，标志着我国首个0.5米高分辨率商业遥感卫星星座首期正式建成，2018年我国航天发射实现开门红。

圆满成功（褚洪杰 摄）

长二丁火箭一飞冲天

高景商业遥感卫星系统由中国航天科技集团有限公司所属五院抓总研制，由中国航天科技集团有限公司所属专业公司中国四维测绘技术有限公司负责商业化运营。

此次高景商遥卫星系统首批4颗0.5米高分辨率光学遥感卫星组网后，将实现每轨10分钟成像并快速下传，每天可采集300万平方公里影像，为全球用户提供高水准全天候对地观测的遥感数据服务和应用系统解决方案服务。

此前，2016年12月28日，长征二号丁运载火箭成功发射高景一号01、02星。2017年4月，高景一号01、02星正式提供商业遥感服务。截至2017年12月，高景一号完成了全球成像22.5万余景，面积2456万平方公里，服务对象涵盖了测绘、国土资源调查、城市建设、农林水利、地质矿产等众多行业。

据悉，高景一号卫星为全国钢铁行业去产能效果监测任务提供了有力支撑，为全国第三次农业普查提供了卫星遥感数据。与挪威康仕伯公司签署北极建站服务合同后，国内商业遥感卫星运营商与北极高纬度地区地面站的合作正式启动。

中国四维建立国际卫星数据分发渠道，已与国外20余家销售代理商签订合作协议，合作范围遍及五大洲的17个国家。

据了解，高景商业遥感卫星系统在互联网、智慧城市、金融保险等行业也具有巨大应用潜力，通过与移动互联网、导航定位、智能终端和虚拟现实等技术的融合，将有力推动我国遥感技术融入政府管理、企业生产和大众生活。

本次发射任务前长二丁火箭一级发动机吊装 （孙公明 摄）

执行本次发射任务的长征二号丁运载火箭由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。这是长征系列运载火箭的第261次发射。

发射场一线奇景：开水瞬间成冰雾

深冬的太原卫星发射中心，气温已低至零下20多度。记者向空中泼洒一瓶热水，瞬间幻化成冰雾。可见寒冷！

面对低温发射，我们的火箭卫星用实际行动“表示”：完全OK！

文/王旭

视频/王旭 董东 王磊

编辑/杨成

监制/黄希