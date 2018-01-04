SpaceX的巨型火箭或有能力让探测器追上“奥陌陌”

新浪科技讯 北京时间1月4 日消息，据国外媒体报道，埃隆·马斯克旗下的SpaceX公司刚刚公开的计划用于未来火星殖民的超级重型火箭“BFR”除了在未来火星载人探索方面的用途之外，或许还有其他用途，比如用来发射飞往前不久广为关注的，第一颗被确认的太阳系外小天体“奥陌陌”（Oumuamua）的探测器。就在上个月，这个小天体从地球附近掠过。

这颗直径大约400米的小天体目前正以大约每小时93600公里，或者每秒26公里的速度远离我们。这一速度已经远远超过了所有从地球发射的探测器的飞行速度。但是，如果使用BFR巨型火箭进行发射，再利用木星和太阳进行引力弹弓借力，理论上将有可能让一颗探测器的飞行速度达到追上“奥陌陌”的水平。

这一结论出自美国加州的两家研究机构：“凯克空间研究所”（KISS）以及美国宇航局喷气推进实验室（JPL）的科学家。

在相关论文中，KISS的科学家们表示：“根据KISS恒星际介质研究项目的计算，通过这一技术方案，将有可能达到每秒70公里的飞行速度，如果2025年发射，预计将在2039年，在距离太阳大约85个天文单位处赶上奥陌陌。”

艺术示意图，首颗被发现的来自太阳系之外的小天体“奥陌陌”

研究人员指出：“如果速度更低一些，仍然有可能实现赶上奥陌陌的目标，只是时间更久，距离更远。比如说按照每秒40公里的速度计算，探测器将能在2051年在距离155个天文单位处赶上奥陌陌。”在这样的高速度下，如果能够向奥陌陌释放一个撞击器，通过撞击产生气体溅射物，那么就有可能使用质谱仪获取奥陌陌的很多原位分析数据。

这样一种任务将有望进一步丰富SpaceX公司为其巨型BFR火箭设计的多种可执行任务种类。该公司已经为这种未来的新型火箭设计了多种应用场景，从执行载人航天任务，发射大型卫星，再到实现地球表面的超高速点到点旅行服务以及清理太空垃圾的工作。

同时，研究团队也指出，BFR火箭并非探测“奥陌陌”的唯一选项。反过来，减轻飞船重量，比如采用质量更小，采用激光推进的光帆推进系统，比如耗资1亿美元的“突破摄星”（Breakthrough Starshot）项目中所采用的那种微型飞船也可能完成类似的任务。但要赶在2025年发射类似的微型飞船将是不太可能的，此前根据估算，即便一切都很顺利，突破摄星项目的微型飞船也要在20年后才有可能准备就绪能够发射。

SpaceX公司刚刚公开的计划用于未来火星殖民的超级重型火箭“BFR”发射情景的想象图

SpaceX公司刚刚公开的计划用于未来火星殖民的超级重型火箭“BFR”发射情景的想象图研究组在最新发表的论文中表示：“我们的分析得到的一项重要启发便是，类似突破摄星这样的项目所带来的激光束基础设施可以具备多样化的用途，比如在未来针对类似这次奥陌陌这样的突发事件作出快速响应。如果我们今天就有现成的此类基础设施，那么我们就将有能力发射拦截飞行器近距离对奥陌陌进行探测，飞船发射之后一年内就可以抵达目标。”

即便奥陌陌的探测任务无法成行，天文学家也不必太过在意，因为未来近距离观察类似奥陌陌的太阳系外小天体的机会将会很多。科学家们认为类似奥陌陌这样进入内太阳系的太阳系外小天体是很多的，应该每年都会有好几个，只是要想及时发现它们会比较困难，否则奥陌陌也就不会成为首颗被探测到的此类天体了。

这项研究是在“天琴座项目”（Project Lyra）旗下开展的研究，该项目的主要目的是研究对类似奥陌陌这样的天体进行近距离探测的可行性。（晨风）