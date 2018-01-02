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中国长征系列运载火箭2017年完成16次航天发射

中国长征系列运载火箭2017年完成16次航天发射
2018年01月02日 09:42 中国新闻网
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　　（记者张素）记者1日从中国航天科技集团有限公司获悉，2017年长征系列运载火箭共完成16次航天发射。

　　从2017年1月5日成功发射通信技术试验卫星二号，到2017年12月26日成功发射遥感三十号03组卫星，长征系列运载火箭承担16次航天发射任务。但据2017年初公开报道，“长征家族”全年计划实施近30次航天发射任务。

　　如果加上2017年1月9日成功发射的“快舟一号甲”通用型固体运载火箭及2017年3月3日成功发射的开拓运载火箭，2017年中国公开的航天发射共有18次，低于2016年（22次）及2015年（19次）。

　　不难看出航天发射任务大幅减少的原因。2017年6月19日，长征三号乙运载火箭发射“中星9A”广播电视直播卫星异常。2017年7月2日，长征五号遥二火箭发射失利。

　　中国运载火箭技术研究院院长李洪在1日发布的新年献词中写道：“我们要坚定对成功的信仰，勇敢地直面失败的考验，从失败中吸取教训，在失败与成功的转换中探索并掌握规律，昂首向成功迈进”。

　　此前有业内专家预估，2018年对于中国航天来说依然是“大年”，其中包括2017年部分被推迟的发射计划。李洪也在新年献词中表示，全年国家重要任务和宇航发射任务量前所未有，科研生产任务急剧增长、规模空前，保成功保交付的压力依然很大。

　　不过，回顾2017年中国航天发射依然有不少“高光时刻”，比如4月20日成功发射天舟一号货运飞船，中国空间实验室阶段任务全面胜利；11月5日成功以“一箭双星”方式发射第24颗、第25颗北斗导航卫星，开启北斗卫星导航系统全球组网新时代。特别是在遭遇挫折以后，通过开展质量整改工作，扭转被动局面，9月以来型号任务取得连战连捷。（完）

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