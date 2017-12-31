美国秘密研究UFO，自我保护还是探查对手？

来源：解放日报

继美国五角大楼承认曾进行有关不明飞行物（UFO）的秘密研究后，一位当时负责该项目的前国防部官员近日向媒体强烈暗示，有证据显示有外星生物曾造访地球。

前国防部官员路易斯·埃利桑多在美国有线电视新闻网（CNN）的一档节目中表示，雷达探测和目击者报告等诸多途径均显示这些不明飞行物确实存在，所以他们决定看看那些东西到底是什么。“调查最初是为了确定这些飞行物是否会成为影响国家安全的潜在危险”。

“这些物体没有任何明显的飞行装置，也没有任何可见的动力推进系统，飞行方式超出人类和其他生物的极端可操作性范围。”他们将此定义为“异常的”飞行器，因为“它们看起来违背了空气动力学原理”。

据多家外媒报道，美国国防部在2007年至2012年间，每年从6000亿美元的庞大军费预算中拨出2200万美元支持“先进飞行威胁辨识计划”，对不明飞行物展开调查。这项计划由时任参议院民主党领袖哈里·里德牵头并筹集经费。计划此前从未对外公开。

此前，英国《泰晤士报》曾对两段美军与不明飞行物邂逅的视频进行报道，称视频中的美军飞行员正在谈论他们看见的神秘飞行物。其中一位飞行员、已退役的大卫·弗雷沃后来告诉CNN，他曾在2004年驾驶战斗机在圣迭戈沿岸发现一个白色椭圆形飞行物，“约40英尺（约１２米）长，外形酷似薄荷糖，没有翅膀，高速飞行并且可以随意变换方向”。在弗雷沃和同伴追踪了几分钟后，不明物体突然消失。

尽管多方对UFO的存在言之凿凿，但也招来诸多质疑。美国民间政府监督组织“纳税人共识”成员赖安·亚历山大在CNN《时事观察室》 节目中表达了对国防部秘密计划的不满，认为这是在浪费纳税人的钱。

科学家们也对“天外来客”的真实性表示疑问。NASA前工程师、航天读物作者奥伯格则认为，很多关于UFO的传言最后被证实都是空穴来风，存在人为“煽风点火”的可能性。

据英国广播公司报道，虽然美国防部宣称已于2012年停止资助该项计划，但相关人员还是将调查不明飞行物体作为工作的一部分。

有人认为，美国研究UFO的背后也有政治和军事目的。按照多名消息提供者的说法，支持“先进飞行威胁辨识计划”的议员担心“不明飞行物”威胁美国国家安全。

一位美国前国会议员向“政客”新闻网表示，实施这项计划是为了探查竞争对手国家的技术发展水平。“中国和俄罗斯是否正在进行或者已经成功完成了一些我们并不熟知的飞行动力系统？”该官员表示。然而，里德在最近一次采访中指出，“这是一个严肃的科学问题，任何想拿它作政治文章的行为都是愚蠢的，还会产生适得其反的效果。”