俄罗斯发射卫星又“失联” 这次丢了安哥拉首颗卫星

海外网12月27日电 据俄罗斯卫星通讯社报道，当地时间12月26日，俄罗斯“天顶号”运载火箭搭载安哥拉首颗卫星“AngoSat-1”从位于哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场发射。消息人士称，该卫星目前已经“失联”。

据报道，该名消息人士对俄罗斯卫星社表示，“‘弗雷加特（Fregat）’上面级火箭通常应与安哥拉卫星进行接触，一切系统都在恰当运转，但随后我们与卫星失去联系，遥测也已停止。”

据央视消息，此前俄罗斯联邦航天局代表称：带有“Fregat”助推器的“天顶-3F”运载火箭搭载安哥拉首枚国家卫星“AngoSat-1”于莫斯科时间12月26日22时00分（北京时间27日03时00分）从拜科努尔航天发射场发射升空。

此前19颗卫星发射失败

这是俄罗斯发射卫星近期第二次“失联”。此前，11月28日，俄罗斯航天集团从位于俄远东地区的东方发射场发射了一枚携有19颗卫星的“联盟-2.1B”运载火箭，但火箭未能将这些卫星送入预定轨道。三个小时后，俄罗斯联邦航天局承认发射“异常”，发表声明称卫星在抵达预定轨道之前与地面失去了联系。随后，俄媒报道称，19颗卫星已坠落大西洋。这些卫星来自俄罗斯、加拿大、挪威、日本、德国、美国等国，其中约半数没有航天发射保险。

俄总理梅德韦杰夫已责成负责航天事务的副总理德米特里·罗戈津调查事故原因、处理善后事宜，相关调查委员会已经成立。梅德韦杰夫当地时间12月4日在内阁会议上表示，此次发射失败给俄航天业带来的损失“不只是钱的事”，更影响到俄在该行业的声誉。

上次事故原因尚未查明

英国《独立报》报道称，目前事故原因尚不清楚。俄媒早期分析认为，可能是在绘制坐标时出现人为失误，导致“弗雷加特”（Fregat）助推器被送往错误轨道。另有理论认为，该火箭是从一座新发射场进行发射的，因此可能存在误差。该理论首先由俄罗斯官媒援引自航空业内“不具名消息人士”，随后由西方媒体引述。

不过多位专家对这一说法提出质疑。俄罗斯航天杂志《Vestnik Glonass》编辑克雷登科表示，所谓“导航误差”是一种“幼稚的想象”，称“这仅仅是肤浅理解该事件的人所提出的观点。”

彼尔姆州立大学航空国防专家卢辛表示，此前的坠毁都是由于制造零件出现瑕疵。火箭航天系统设计制造专家谢列尼亚科夫认为，事故表明俄航空制造业中目前存在的问题。“自从2010年‘质子火箭’（Proton）发生事故以来，我们一直在探讨零部件质量差的问题。相关部门根本没有恰当的质量管控。”

据报道，俄政府已成立相关调查委员会，要求其两周内提交调查结果。（编译/姜舒译）