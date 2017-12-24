国产大型水陆两栖飞机AG600成功首飞

12月24日，“鲲龙”AG600在广东珠海金湾机场起飞。新华社记者 梁旭 摄

新华社广州12月24日电（记者胡喆、叶前）启动、滑行，机头昂起，直插云霄……我国首款大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600，24日在广东珠海成功首飞。

9时39分许，由机长赵生、副驾驶陈明、机械师魏鹏和监控观察员孙康宁组成的首飞机组，驾驶AG600飞机001架腾空而起。

在珠海机场西南3000米高度规定的空域内巡航平稳飞行约60分钟，完成了飞机各系统和基本操纵特性初步检查等预定试飞科目后，10时43分许，飞机安全返航着陆，通过水门，首飞取得成功。

中航通飞华南飞机工业公司董事长刘祥仁介绍，AG600是为满足森林灭火和水上救援的需要，首次研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。按照“水陆两栖、一机多型、系列发展”的设计思路，AG600兼顾改装成海洋环境监测和保护等用途的可能性和灵活性。

飞机采用悬臂式上单翼、前三点可收放式起落架、单船身水陆两栖飞机布局形式，选装4台国产涡桨六发动机，最大起飞重量53.5吨，载重量大、航程远、续航时间长。

AG600既能在陆地上起降，又能在水面上起降。可在水源与火场之间多次往返投水灭火，20秒内可一次汲水12吨；可在复杂气象条件下实施救援行动，起降抗浪能力不低于2米，一次能救助50名海上遇险人员。

中航工业集团介绍，AG600坚持自主创新，以国内供应商配套为主，全机5万多个结构及系统零部件中98%由国内供应商提供，全机机载成品95%以上为国产产品。

作为三个国产“大飞机”之一的AG600，2009年6月经国家正式批复立项，2016年7月总装下线，12月7日获得首飞特许飞行证。AG600飞机首飞标志着型号研制从试制转入试验试飞阶段，飞机的研制试飞和型号合格审定试飞将逐步开展。