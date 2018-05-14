世界最深的垃圾场：马里亚纳海沟发现的塑料袋

这张马里亚纳海沟底部塑料袋的图片拍摄于1998年5月20日，距离海面为10898米。

新浪科技讯 北京时间5月14日消息，据国外媒体报道，研究者在深达10898米的马里亚纳海沟中发现了一个塑料袋，这是过去30年来发现的3000多块深海垃圾碎片中的一块。环境专家警告称，这一发现的地点距离大陆超过1000公里，揭示了世界海洋中令人触目惊心的塑料污染现状。

科学家对来自全球各地的数据、图像和视频资料进行梳理，建立了一个深海垃圾垃圾数据库（Deep-sea Debris Database）。这个塑料袋是在1998年5月20日发现的，其所处深度比33座埃菲尔铁塔叠加起来的高度还要大。

深海垃圾碎片的信息由世界各地众多研究团队共同采集得到，涉及5010次深海载人和遥控潜水器作业。在对30年来的资料进行梳理时，日本海洋研究开发机构（JAMSTEC）的科学家被这个塑料袋吸引住了。

2017年，JAMSTEC的全球海洋数据中心将深海垃圾数据库向公众开放。在目前发现的深海垃圾碎片中，有超过三分之一是大块塑料，89%为一次性产品废料。在6000米以深的海底，有超过一半的垃圾碎片是塑料，并且几乎全部是一次性用品。

研究人员在梳理过去30年里的塑料垃圾数据中发现了这个塑料袋，其所处深度比33座埃菲尔铁塔叠加起来的高度还要大。

位于英国剑桥的联合国世界保护监测中心（UN‘s Environment World Conservation Monitoring Centre，简称为UNEWCMC，隶属于联合国环境规划署）称，这项研究的结果表明深海生态系统也受到人类活动的间接影响。

“对于他们所发现的区域，深海生态系统具有高度特异性，并且有着很缓慢的生长率，因此需要特别关注塑料污染所带来的潜在威胁，”一位发言人在书面声明中说，“越来越多的人担心深海生态系统已经受到直接开采生物和非生物资源的损害，比如通过深海拖网、采矿和基础设施开发等方式。”

对海洋生态系统来说，塑料污染已经日益成为最严重的威胁之一。世界各国领袖、科学家，以及受影响的群体都在呼吁立刻采取行动，但很显然，塑料污染的影响还未得到更多的理解。

一旦进入深海，塑料垃圾可以存在数千年的时间。联合国世界保护监测中心的专家表示，一次性塑料的广泛存在，即使是海洋最深处也能发现其踪迹，这揭示出人类日常活动和地球最偏僻角落的环境也存在着明显的关联。

研究人员警告称，减少塑料废弃物的产生是解决深海塑料污染问题的唯一途径。他们还建议建立一个全球监测网络，以分享深海塑料污染相关的有限数据。

研究人员还表示，影响评估调查首先应该考虑含塑料垃圾较多，并且在生物学和生态上有重要意义的地区。此外，还应该利用海洋环流模型来预测塑料垃圾从陆地向海洋扩散的过程。

这只海星生活在457米深的海底，正在用一块蓝色防水布作为隐蔽场所。

在此次研究中，有超过33%的垃圾碎片是大块塑料，其次是金属（26%）、橡胶（1.8%）、渔业装备（1.7%）、玻璃（1.4%）、衣物/纸/木材（1.3%）和“其他”人工物品（35%）。

塑料垃圾对生态系统和环境的直接伤害可以从研究图片中清楚地看到，在所有塑料垃圾的图片中，有17%的图片中观察到了深海生物。有关此次研究的全面信息发表在近日的《海洋政策》（Marine Policy）期刊上。

在水深976米处发现的塑料袋，周围便有海洋生物在活动。

这片海底看起来就像垃圾填埋场，但实际上是日本近海的海底，水深为581米。

对海洋垃圾未来影响的最新预测

英国政府在2018年3月发表的一份报告指出，世界海洋的塑料垃圾总量将在十年内翻上三番。

报告补充道，这一关键的问题正因为“眼不见为净”而被忽视，毕竟人类对深海的了解并不会比对火星表面或月球表面了解的更多。据估计，到2025年时，海洋塑料污染的总量可能将达到1.5亿吨，是2015年5000万吨的三倍。

这份《海洋展望未来报告》（Foresight Future of the Sea Report）强调，地球海洋在生产氧气和食物的同时，也起着储存二氧化碳和热量的作用。在塑料污染日益严重的情况下，这份文件警告称，塑料污染会留下物质性的存在，在海岸或海洋的特定区域累积。

该报告还警告称，海岸上的塑料垃圾可能会增加水中危险细菌（如大肠杆菌）对人类健康的风险。此外，报告还提出，减少塑料污染的努力应当着重于阻止塑料垃圾进入海洋，并开发新型的生物可降解材料，同时开展公众意识宣传活动。（任天）