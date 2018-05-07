几经变迁 朝鲜半岛如今又要用统一的时间了！

来源：科学大院微信公众号

作者：中国科学院国家授时中心

最近，朝鲜半岛可谓“和风”劲吹：两国首脑会谈、两国乒乓球队组成联队（虽然还是输球了），现在连国家标准时间也一致了！

朝鲜从今年5月5日起，启用修改后的“平壤时间”，以东9区标准时间为准，比原先的平壤时间提早了30分钟。

此次修改后的标准时间与韩国相同，这被认为是朝鲜南北首脑会晤后的第一个落实的成果。

朝韩首脑发表《板门店共同宣言》（图片来源于网络）

据悉，这并不是朝鲜第一次变更国家标准时间，那么历史上的“朝鲜时间”经过了怎样的变更？

朝鲜半岛标准时的变更史

公开资料显示，中日甲午战争之后，摆脱了清朝控制的朝鲜李氏王朝建立了大韩帝国，从此朝鲜改称韩国。1908年4月1日，李氏王朝决定采用以东经127度30分基准的东8.5区标准时，这就是“平壤时间”的起源。

然而随着朝鲜王国在1910年被日本吞并，日本在朝鲜的总督府于1912年1月1日决定将“朝鲜标准时”改为了与日本一致的东9区“日本标准时”（东经135度的时间基准）。

1945年，朝鲜半岛摆脱了日本的控制，却进入了内战时期。1948年8月，大韩民国成立，9月，朝鲜民主主义人民共和国成立，朝鲜半岛正式进入南北分裂时期。

1954年，李承晚领导的韩国政府决定将韩国标准时改回东8.5区标准时。

但是，1960年李承晚政府倒台后，新上台的张勉民主政府又重新把韩国标准时更改回东9区标准时。

直到2015年8月5日，朝鲜颁布政令，为纪念朝鲜半岛摆脱日本殖民统治70周年，决定从8月15日起使用新的“平壤时间”，以东经127度30分为基准的“东8.5区”时间。

朝鲜半岛标准时变更示意图

但在此次朝韩首脑会晤时，金正恩说到，看到“和平之家”的墙上挂着两个时钟，一个显示首尔时间，一个显示平壤时间，感到心里很难过。他认为，北南要做一个整体，就是把双方不同的东西互相统一的过程。但由于是朝鲜改变了原先与韩国一致的标准时间（东9区标准时间），因此，朝鲜决定恢复为之前的标准时间。

“和平之家”挂着的两个时钟，左侧为首尔时间，右侧为平壤时间（图片来自https：//www.bnonews.com/）

世界范围的时区划分

各国的时间是如何确定的？地缘是如此接近的朝鲜和韩国为何使用着不同的时间，这就不得不提到时区了。

世界范围的时区划分是1884年华盛顿国际经度会议确定的，全球划分为24个时区。世界时区的起点为通过英国伦敦格林尼治天文台的子午线，也称为本初子午线或零子午线，从西经7.5度到东经7.5度为零时区，向东向西每隔经度15度划一个时区，东12时区和西12时区重合，全球共24个时区。本初子午线测得的地方时称作“格林尼治标准时间”（Greenwich Mean Time，简称GMT），各时区均以其中央子午线的地方时间作为该时区的标准时间，相邻两时区的时间差1小时。时区的界限原则上按经度划分，但在具体实施中，又往往视各国的政区或自然边界来确定。

世界时区的划分示意图（图片来自Wikipedia）

目前，世界上大多数国家都采用其首都所在的区时为本国标准时间，并保持与格林尼治时间相差整数小时。例如我国横跨五个时区，但均使用北京所在的东八区区时。

也有少数国家按其需要或因政治原因、民族传统等因素，其标准时间与格林尼治时间相差半个小时等，例如朝鲜和韩国横跨东八区和东九区，且朝鲜的首都平壤、韩国的首都首尔实际位置处于东八区（平壤位于处于东经125度30分左右，首尔位于东经127度左右），但由于历史原因（早期受日本殖民影响），标准时间选为了东9区标准时，这也就是为什么朝鲜为纪念摆脱日本殖民统治70周年时，特意将标准时间由东9区标准时改为了东8.5区标准时。

值得一提的是，“平壤时间”在世界上并不孤独。除了朝鲜以外，目前世界上采用半时区计时的国家还有一些，如伊朗用东3.5时区，阿富汗用东4.5时区，印度、尼泊尔用东5.5时区，缅甸用东6.5时区；加拿大的纽芬兰岛用西3.5时区等。

标准时间那点事儿

标准时间保持与服务是关乎国计民生的一项基础工程，出于自主性和安全性考虑，任何一个大国都拥有自己独立的、并力图保持同时代最好水平的时间标准和服务系统。举一个简单的例子：我们在平时赶火车时，我们的钟表需要准确到分或者秒的量级，才可以保证不会因为时间不准而错过所搭乘的车次。在通信中，时间的精度则需要精确到微秒量级，即两个基站之间的时间必须要一致到微秒量级，这样，通话过程中才不会出现中断或者延迟。在航空航天、科学研究等领域中，对时间精度的要求则更高，因此，高精度标准时间的保持与服务对一个国家的发展和稳定极其重要。

由于地球自转有不均匀性，格林尼治标准时间GMT逐渐被以原子时为基础的协调世界时UTC（Coordinated Universal Time）所取代，协调世界时UTC是以原子时秒长为基础，在时刻上尽量接近于世界时的一种时间计量系统，从1972年开始正式成为国际标准时间。世界各国时间服务部门提供的标准时间，都是协调世界时UTC。

目前，韩国和朝鲜分别保持自己的时间基准和服务。朝鲜保持时间和服务的单位是朝鲜平壤天文台，当前还没有建立其标准时间与国际标准时间UTC的比对关系。韩国保持时间的单位为韩国计量科学研究院（KRIS），已经建立了UTC（KRIS）与国际标准时间UTC的高精度时间比对链路，UTC（KRIS）与UTC的偏差近年来一直保持在50纳秒以内。

对一个国家而言，既要保持本国标准时间的独立，同时也要与国际标准时间保持一致。国际上拥有统一的标准时间，才便于不同国家之间社会、经济活动的开展。例如国际金融中的股票交易，只有拥有统一的时间标准，才能保障交易的顺利进行。

结语

此次朝鲜在变更国家标准时间的过程中，仅用了5分钟，这样的执行速度也是前所未有的。做出这样的时间调整，对于朝鲜的诸如交通运输、国际结算等社会、经济活动必然会造成一些不利的影响，但朝鲜如此坚决地执行时间变更，也从一个侧面也反应出朝鲜方面履行韩朝首脑会晤中达成的共识的决心。