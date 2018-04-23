大脑是人类灵魂寄托的硬件设备 请务必看好它

来源：湛卢文化

1995 年4月的一天，小男孩安德鲁的妈妈在安德鲁的房间里发现了两张图，一张画的是他吊死在一棵树上，另一张是他正在向其他儿童射击，这位妈妈吃惊又害怕。没过几天安德鲁在没有任何特殊原因的情况下，在操场上攻击了一个小女孩。这段时间以来安德鲁的行为变得越来越糟糕，他从一个又可爱又快乐的孩子变成了一个容易愤怒并且抑郁的人，有严重的自杀和杀人的想法。事情似乎不太对劲。

安德鲁的父母去咨询了医生，大部分人的建议他接受心理治疗，认为他一定是心理出现了问题。但是安德鲁没有严重精神疾患的家族病史，他还有一个美满的家庭，他的同学没有伤害他或嘲弄他，这有些说不通。

在脑成像专家亚蒙博士的建议下，安德鲁走进了大脑扫描中心，进行了一次大脑检查。从扫描结果看，安德鲁居然没有左侧颞［niè］叶，更准确的说法是，他的左侧颞叶的活动消失了！活动消失的地方长出了一个高尔夫球大小的囊肿。好在，医生对囊肿做了及时切除，当安德鲁从手术台上醒来之后，他朝妈妈露出了微笑，这是他一年以来第一次微笑。

大脑问题被错误地贴上了行为不良的标签

不论你是儿童、青少年还是成人都有可能出现像安德鲁一样的异常情绪和行为，这时我们往往会被被社会贴上坏人的标签，但是开篇的故事让我们有理由推测，是我们的大脑出了问题。拥有全球最大的功能性脑扫描数据库的“美国大脑健康之父”亚蒙博士，通过收集来自111个国家的125000多份大脑扫描数据，花费30年时间试图弄清了这个问题。

他发现，虽然不是每人都会出现类似安德鲁一样的囊肿，但每一种糟糕的行为背后，都对应着一个激活异常的脑区。

经常心情低落——深层边缘系统激活过强；

害怕做出改变——前扣带回激活过强；

总想吃东西——前额叶皮层激活较弱；

爱操心——基底神经节激活过强；

爱发脾气——颞叶皮层激活过强。

人类的行为远比那些社会给我们贴上，并让我们深信不疑的标签要复杂得多。将一些人的不良行为归因于坏的品质实在是武断之举，因为他们这么做很可能是因为没有别的选择，他们的大脑在生理上的异常使他们不得不这么做。很多时候人们无法表现得充满爱心、勤奋、快乐、平静、孝顺或和善，并不是因为他们不想这样，而是他们的大脑出现了某种问题让他们不能这样。

如何拥有一个健康的大脑？

那么，大脑的这些问题可以被治愈吗？我们如何才能更好地保护我们的大脑？答案就在“亚蒙脑健康五部曲”《大脑勇士》《超强大脑》《幸福脑》《健康脑》《女性优势力（暂定名）》之中，亚蒙博士在这套书中，创新性地提出“大脑勇士”的生活方式，从动机、健康评估方式、营养建议、训练方法等多个方面给出了中肯、科学的践行计划。

通过书中的方法，29岁的安琪摆脱了冲动饮食的坏喜欢，减掉了46公斤；

成为大脑勇士前 VS 成为大脑勇士后

54岁的莱斯丽女士，大脑活动变得更加均衡；

莱斯丽之前脆弱的大脑 VS 后来更加健康的大脑

90 岁的路易斯可以一次做三分钟的平板支撑；

在亚蒙脑健康五部曲中，你会看到这些提升大脑的方法：

1、抓饮食

100 种最有利于大脑健康的食物

6 种应该摒弃的食物

大脑勇士的10 条营养守则

2、抓习惯

小男孩为什么不能用头顶球

一睡就瘦的睡眠法

小心14个用脑坏习惯

3、抓锻炼

世界上超棒的脑力运动

让你充满活力的激素解决方案

4、抓思维

不再认死理的11种方法

成为专注、超能职场人

不再丢三落四的记忆法

大脑，是人类灵魂得以寄托的硬件设备。正因为有大脑这样的硬件设备，人类才能成为真正意义上的人类。只有你的大脑工作运行状态正常，你才能表现出自己希望中的样子，才能成为自己想要成为的人。大脑的工作状态决定了你能否开心愉快、能否有效地工作、能否很好地和他人相处。

善待大脑，改变人生！